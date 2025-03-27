- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 743
Profit Trade:
1 018 (58.40%)
Loss Trade:
725 (41.59%)
Best Trade:
2 230.00 USD
Worst Trade:
-2 581.37 USD
Profitto lordo:
159 142.26 USD (358 302 pips)
Perdita lorda:
-154 184.94 USD (351 986 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (662.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 263.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
89.42%
Massimo carico di deposito:
54.38%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
867 (49.74%)
Short Trade:
876 (50.26%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
156.33 USD
Perdita media:
-212.67 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-265.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 644.50 USD (4)
Crescita mensile:
-1.06%
Previsione annuale:
-12.85%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
223.88 USD
Massimale:
24 276.94 USD (18.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.98% (24 276.94 USD)
Per equità:
47.13% (51 649.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|340
|AUDUSD
|160
|EURAUD
|149
|EURJPY
|146
|GBPUSD
|144
|GBPCHF
|129
|CHFJPY
|129
|AUDCHF
|106
|AUDNZD
|105
|NZDUSD
|55
|GBPCAD
|43
|EURCAD
|42
|AUDJPY
|39
|EURCHF
|37
|CADCHF
|28
|XAUUSD
|27
|GBPJPY
|21
|AUDCAD
|17
|NZDCHF
|12
|GBPNZD
|5
|GBPAUD
|5
|EURNZD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-576
|AUDUSD
|5.5K
|EURAUD
|-1.2K
|EURJPY
|10K
|GBPUSD
|-1.3K
|GBPCHF
|-7.6K
|CHFJPY
|-5.9K
|AUDCHF
|-536
|AUDNZD
|-1.2K
|NZDUSD
|5.7K
|GBPCAD
|-983
|EURCAD
|1.7K
|AUDJPY
|-580
|EURCHF
|876
|CADCHF
|161
|XAUUSD
|1.8K
|GBPJPY
|-54
|AUDCAD
|201
|NZDCHF
|-402
|GBPNZD
|949
|GBPAUD
|-846
|EURNZD
|-855
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.2K
|AUDUSD
|11K
|EURAUD
|-4.7K
|EURJPY
|30K
|GBPUSD
|-2.1K
|GBPCHF
|-12K
|CHFJPY
|-18K
|AUDCHF
|-672
|AUDNZD
|-4.3K
|NZDUSD
|11K
|GBPCAD
|-2.7K
|EURCAD
|5K
|AUDJPY
|-1.6K
|EURCHF
|1.6K
|CADCHF
|83
|XAUUSD
|-2.7K
|GBPJPY
|-162
|AUDCAD
|579
|NZDCHF
|-631
|GBPNZD
|3.3K
|GBPAUD
|-2.7K
|EURNZD
|-3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 230.00 USD
Worst Trade: -2 581 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +662.07 USD
Massima perdita consecutiva: -265.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-6
|1.13 × 23
|
Tickmill-Live09
|2.87 × 45
Easy Asset Dashboard
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
28
98%
1 743
58%
89%
1.03
2.84
USD
USD
47%
1:100