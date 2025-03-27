SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Easy Asset Dashboard HTFX
Surachet Ratsamipongpaisal

Easy Asset Dashboard HTFX

Surachet Ratsamipongpaisal
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
HTFXVULTD-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 743
Profit Trade:
1 018 (58.40%)
Loss Trade:
725 (41.59%)
Best Trade:
2 230.00 USD
Worst Trade:
-2 581.37 USD
Profitto lordo:
159 142.26 USD (358 302 pips)
Perdita lorda:
-154 184.94 USD (351 986 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (662.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 263.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
89.42%
Massimo carico di deposito:
54.38%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
867 (49.74%)
Short Trade:
876 (50.26%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
156.33 USD
Perdita media:
-212.67 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-265.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 644.50 USD (4)
Crescita mensile:
-1.06%
Previsione annuale:
-12.85%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
223.88 USD
Massimale:
24 276.94 USD (18.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.98% (24 276.94 USD)
Per equità:
47.13% (51 649.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 340
AUDUSD 160
EURAUD 149
EURJPY 146
GBPUSD 144
GBPCHF 129
CHFJPY 129
AUDCHF 106
AUDNZD 105
NZDUSD 55
GBPCAD 43
EURCAD 42
AUDJPY 39
EURCHF 37
CADCHF 28
XAUUSD 27
GBPJPY 21
AUDCAD 17
NZDCHF 12
GBPNZD 5
GBPAUD 5
EURNZD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -576
AUDUSD 5.5K
EURAUD -1.2K
EURJPY 10K
GBPUSD -1.3K
GBPCHF -7.6K
CHFJPY -5.9K
AUDCHF -536
AUDNZD -1.2K
NZDUSD 5.7K
GBPCAD -983
EURCAD 1.7K
AUDJPY -580
EURCHF 876
CADCHF 161
XAUUSD 1.8K
GBPJPY -54
AUDCAD 201
NZDCHF -402
GBPNZD 949
GBPAUD -846
EURNZD -855
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.2K
AUDUSD 11K
EURAUD -4.7K
EURJPY 30K
GBPUSD -2.1K
GBPCHF -12K
CHFJPY -18K
AUDCHF -672
AUDNZD -4.3K
NZDUSD 11K
GBPCAD -2.7K
EURCAD 5K
AUDJPY -1.6K
EURCHF 1.6K
CADCHF 83
XAUUSD -2.7K
GBPJPY -162
AUDCAD 579
NZDCHF -631
GBPNZD 3.3K
GBPAUD -2.7K
EURNZD -3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 230.00 USD
Worst Trade: -2 581 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +662.07 USD
Massima perdita consecutiva: -265.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-6
1.13 × 23
Tickmill-Live09
2.87 × 45
Easy Asset Dashboard
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Easy Asset Dashboard HTFX
30USD al mese
5%
0
0
USD
106K
USD
28
98%
1 743
58%
89%
1.03
2.84
USD
47%
1:100
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.