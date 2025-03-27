- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
16 (23.52%)
Loss Trade:
52 (76.47%)
Best Trade:
14.58 USD
Worst Trade:
-9.65 USD
Profitto lordo:
124.59 USD (13 489 pips)
Perdita lorda:
-129.04 USD (13 060 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (21.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
24.94%
Massimo carico di deposito:
23.99%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
33 (48.53%)
Short Trade:
35 (51.47%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
7.79 USD
Perdita media:
-2.48 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-26.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.33 USD (8)
Crescita mensile:
-27.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.69 USD
Massimale:
43.50 USD (103.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.48% (43.50 USD)
Per equità:
12.28% (9.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|14
|GBPUSDb
|11
|NZDUSDb
|6
|USDCADb
|6
|USDCHFb
|6
|EURAUDb
|4
|AUDUSDb
|4
|EURGBPb
|2
|USDJPYb
|2
|AUDJPYb
|2
|NZDJPYb
|2
|EURCHFb
|2
|GBPJPYb
|1
|CHFJPYb
|1
|CADJPYb
|1
|GBPCADb
|1
|CADCHFb
|1
|GBPAUDb
|1
|AUDCADb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDb
|11
|GBPUSDb
|36
|NZDUSDb
|-13
|USDCADb
|-4
|USDCHFb
|-7
|EURAUDb
|-8
|AUDUSDb
|-8
|EURGBPb
|-6
|USDJPYb
|3
|AUDJPYb
|-3
|NZDJPYb
|4
|EURCHFb
|-4
|GBPJPYb
|-3
|CHFJPYb
|8
|CADJPYb
|-2
|GBPCADb
|-1
|CADCHFb
|-2
|GBPAUDb
|-3
|AUDCADb
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDb
|1.2K
|GBPUSDb
|3.7K
|NZDUSDb
|-880
|USDCADb
|-484
|USDCHFb
|-552
|EURAUDb
|-1.2K
|AUDUSDb
|-811
|EURGBPb
|-477
|USDJPYb
|434
|AUDJPYb
|-281
|NZDJPYb
|584
|EURCHFb
|-324
|GBPJPYb
|-381
|CHFJPYb
|1.1K
|CADJPYb
|-236
|GBPCADb
|-140
|CADCHFb
|-161
|GBPAUDb
|-491
|AUDCADb
|-161
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.58 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +21.12 USD
Massima perdita consecutiva: -26.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading with only three possibilities: small loss, small win, big win.
Swing trader method Using a risk of 1% - 2% of capital for each trade.
Every trade always uses SL and TP with a ratio of 1: 3
Opportunity only once, join us immediately SR Trade from SR Company
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
32
USD
USD
46
91%
68
23%
25%
0.96
-0.07
USD
USD
59%
1:500