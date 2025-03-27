SegnaliSezioni
Mohammad Fatkhus Surur

SR Trade 1

Mohammad Fatkhus Surur
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 2%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
16 (23.52%)
Loss Trade:
52 (76.47%)
Best Trade:
14.58 USD
Worst Trade:
-9.65 USD
Profitto lordo:
124.59 USD (13 489 pips)
Perdita lorda:
-129.04 USD (13 060 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (21.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
24.94%
Massimo carico di deposito:
23.99%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
33 (48.53%)
Short Trade:
35 (51.47%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
7.79 USD
Perdita media:
-2.48 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-26.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.33 USD (8)
Crescita mensile:
-27.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.69 USD
Massimale:
43.50 USD (103.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.48% (43.50 USD)
Per equità:
12.28% (9.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDb 14
GBPUSDb 11
NZDUSDb 6
USDCADb 6
USDCHFb 6
EURAUDb 4
AUDUSDb 4
EURGBPb 2
USDJPYb 2
AUDJPYb 2
NZDJPYb 2
EURCHFb 2
GBPJPYb 1
CHFJPYb 1
CADJPYb 1
GBPCADb 1
CADCHFb 1
GBPAUDb 1
AUDCADb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDb 11
GBPUSDb 36
NZDUSDb -13
USDCADb -4
USDCHFb -7
EURAUDb -8
AUDUSDb -8
EURGBPb -6
USDJPYb 3
AUDJPYb -3
NZDJPYb 4
EURCHFb -4
GBPJPYb -3
CHFJPYb 8
CADJPYb -2
GBPCADb -1
CADCHFb -2
GBPAUDb -3
AUDCADb -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDb 1.2K
GBPUSDb 3.7K
NZDUSDb -880
USDCADb -484
USDCHFb -552
EURAUDb -1.2K
AUDUSDb -811
EURGBPb -477
USDJPYb 434
AUDJPYb -281
NZDJPYb 584
EURCHFb -324
GBPJPYb -381
CHFJPYb 1.1K
CADJPYb -236
GBPCADb -140
CADCHFb -161
GBPAUDb -491
AUDCADb -161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.58 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +21.12 USD
Massima perdita consecutiva: -26.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading with only three possibilities: small loss, small win, big win.

Swing trader method Using a risk of 1% - 2% of capital for each trade.

Every trade always uses SL and TP with a ratio of 1: 3

Opportunity only once, join us immediately SR Trade from SR Company


Non ci sono recensioni
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.63% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.07.25 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 17:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 09:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
