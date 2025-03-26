- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
129 (71.66%)
Loss Trade:
51 (28.33%)
Best Trade:
1 435.32 EUR
Worst Trade:
-440.04 EUR
Profitto lordo:
8 507.57 EUR (16 976 pips)
Perdita lorda:
-4 054.86 EUR (9 954 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (830.07 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 435.32 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
38.36%
Massimo carico di deposito:
107.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
103 (57.22%)
Short Trade:
77 (42.78%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
24.74 EUR
Profitto medio:
65.95 EUR
Perdita media:
-79.51 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-318.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-784.79 EUR (3)
Crescita mensile:
9.97%
Previsione annuale:
120.92%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.74 EUR
Massimale:
784.79 EUR (14.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.89% (711.95 EUR)
Per equità:
61.32% (3 343.75 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|70
|AUDCAD
|67
|AUDNZD
|43
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|1.7K
|AUDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|3.6K
|AUDCAD
|951
|AUDNZD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 435.32 EUR
Worst Trade: -440 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +830.07 EUR
Massima perdita consecutiva: -318.30 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 17
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.46 × 500
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 13
|
Tickmill-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.28 × 369
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Axiory-Live
|2.03 × 38
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 4
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
VantageInternational-Live
|4.72 × 68
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
FortunaMarkets-Server
|10.91 × 54
|
RoboForex-Pro
|11.64 × 88
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
GBEbrokers-LIVE
|12.50 × 2
|
Swissquote-Server
|13.00 × 2
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|16.73 × 11
|
IFCMarketsLtd-Real
|18.17 × 12
...
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
134%
0
0
USD
USD
6.8K
EUR
EUR
27
98%
180
71%
38%
2.09
24.74
EUR
EUR
61%
1:500