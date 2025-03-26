SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RAI 3Paar 6Pro
Eugen Martian

RAI 3Paar 6Pro

Eugen Martian
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 134%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
129 (71.66%)
Loss Trade:
51 (28.33%)
Best Trade:
1 435.32 EUR
Worst Trade:
-440.04 EUR
Profitto lordo:
8 507.57 EUR (16 976 pips)
Perdita lorda:
-4 054.86 EUR (9 954 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (830.07 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 435.32 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
38.36%
Massimo carico di deposito:
107.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
103 (57.22%)
Short Trade:
77 (42.78%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
24.74 EUR
Profitto medio:
65.95 EUR
Perdita media:
-79.51 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-318.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-784.79 EUR (3)
Crescita mensile:
9.97%
Previsione annuale:
120.92%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.74 EUR
Massimale:
784.79 EUR (14.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.89% (711.95 EUR)
Per equità:
61.32% (3 343.75 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 70
AUDCAD 67
AUDNZD 43
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 1.7K
AUDCAD 2.3K
AUDNZD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 3.6K
AUDCAD 951
AUDNZD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 435.32 EUR
Worst Trade: -440 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +830.07 EUR
Massima perdita consecutiva: -318.30 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICTrading-MT5-4
0.12 × 17
FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.46 × 500
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 13
Tickmill-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 369
Pepperstone-MT5-Live01
1.50 × 2
itexsys-Platform
2.00 × 3
Axiory-Live
2.03 × 38
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
RoboForex-ECN
3.75 × 4
Opogroup-Server1
3.85 × 13
VantageInternational-Live
4.72 × 68
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
FortunaMarkets-Server
10.91 × 54
RoboForex-Pro
11.64 × 88
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
GBEbrokers-LIVE
12.50 × 2
Swissquote-Server
13.00 × 2
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
16.73 × 11
IFCMarketsLtd-Real
18.17 × 12
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
...
Non ci sono recensioni
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:34
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.25 23:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 02:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.04.28 00:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.04 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 00:38
Share of trading days is too low
2025.03.27 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.26 23:34
Share of trading days is too low
2025.03.26 23:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.26 18:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 18:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 18:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.26 16:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.26 16:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.26 16:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RAI 3Paar 6Pro
999USD al mese
134%
0
0
USD
6.8K
EUR
27
98%
180
71%
38%
2.09
24.74
EUR
61%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.