Ooi Zizian

FTM

Ooi Zizian
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -7%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
289
Profit Trade:
170 (58.82%)
Loss Trade:
119 (41.18%)
Best Trade:
242.78 USD
Worst Trade:
-275.56 USD
Profitto lordo:
1 664.92 USD (17 040 283 pips)
Perdita lorda:
-2 410.72 USD (18 346 325 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (37.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
472.20 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
81.04%
Massimo carico di deposito:
99.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
129 (44.64%)
Short Trade:
160 (55.36%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-2.58 USD
Profitto medio:
9.79 USD
Perdita media:
-20.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-65.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-564.95 USD (5)
Crescita mensile:
-0.25%
Previsione annuale:
-0.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
862.45 USD
Massimale:
1 116.93 USD (10.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.89% (1 116.91 USD)
Per equità:
4.29% (434.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 174
ETHUSD 36
XAUUSD 25
XRPUSD 21
EURAUD 11
NZDJPY 7
EURGBP 3
NZDUSD 3
AUDCHF 3
NZDCAD 2
EURCHF 2
GBPUSD 1
USDCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -878
ETHUSD 76
XAUUSD 105
XRPUSD 7
EURAUD -28
NZDJPY -10
EURGBP 6
NZDUSD -6
AUDCHF -18
NZDCAD -3
EURCHF 5
GBPUSD 0
USDCAD -3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2M
ETHUSD 490K
XAUUSD 10K
XRPUSD 195K
EURAUD -4.4K
NZDJPY -1.4K
EURGBP 495
NZDUSD -274
AUDCHF -1.5K
NZDCAD -460
EURCHF 427
GBPUSD 42
USDCAD -421
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +242.78 USD
Worst Trade: -276 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +37.32 USD
Massima perdita consecutiva: -65.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FTM
30USD al mese
-7%
0
0
USD
9.3K
USD
26
0%
289
58%
81%
0.69
-2.58
USD
11%
1:30
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.