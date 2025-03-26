SegnaliSezioni
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Red Hat

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 67%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
277
Profit Trade:
262 (94.58%)
Loss Trade:
15 (5.42%)
Best Trade:
102.48 USD
Worst Trade:
-39.85 USD
Profitto lordo:
927.02 USD (79 743 pips)
Perdita lorda:
-190.32 USD (18 824 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (286.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.36 USD (69)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
42.06%
Massimo carico di deposito:
2.39%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
18.49
Long Trade:
277 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.87
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-12.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.85 USD (1)
Crescita mensile:
8.78%
Previsione annuale:
106.49%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
39.85 USD (2.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.09% (39.85 USD)
Per equità:
37.04% (466.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 737
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.48 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 69
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +286.36 USD
Massima perdita consecutiva: -26.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.