- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
277
Profit Trade:
262 (94.58%)
Loss Trade:
15 (5.42%)
Best Trade:
102.48 USD
Worst Trade:
-39.85 USD
Profitto lordo:
927.02 USD (79 743 pips)
Perdita lorda:
-190.32 USD (18 824 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (286.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.36 USD (69)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
42.06%
Massimo carico di deposito:
2.39%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
18.49
Long Trade:
277 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.87
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-12.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.85 USD (1)
Crescita mensile:
8.78%
Previsione annuale:
106.49%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
39.85 USD (2.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.09% (39.85 USD)
Per equità:
37.04% (466.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|61K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +102.48 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 69
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +286.36 USD
Massima perdita consecutiva: -26.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
