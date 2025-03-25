- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 514
Profit Trade:
1 385 (91.47%)
Loss Trade:
129 (8.52%)
Best Trade:
4.51 USD
Worst Trade:
-44.53 USD
Profitto lordo:
1 022.61 USD (132 452 pips)
Perdita lorda:
-1 140.21 USD (132 508 pips)
Vincite massime consecutive:
200 (119.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.04 USD (180)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
95.30%
Massimo carico di deposito:
200.43%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
1 018 (67.24%)
Short Trade:
496 (32.76%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
0.74 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-274.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-274.46 USD (18)
Crescita mensile:
-58.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.60 USD
Massimale:
345.14 USD (55.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.57% (345.14 USD)
Per equità:
92.39% (256.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|80
|CHFJPY
|77
|NZDJPY
|74
|GBPJPY
|71
|EURNZD
|69
|AUDJPY
|69
|NZDCAD
|67
|GBPCAD
|67
|CADJPY
|66
|USDCHF
|65
|AUDCAD
|64
|GBPNZD
|62
|EURJPY
|62
|USDJPY
|60
|GBPUSD
|60
|NZDUSD
|59
|AUDUSD
|59
|GBPAUD
|59
|AUDCHF
|58
|EURAUD
|58
|EURUSD
|57
|GBPCHF
|57
|NZDCHF
|56
|USDCAD
|38
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|9
|CHFJPY
|18
|NZDJPY
|0
|GBPJPY
|16
|EURNZD
|38
|AUDJPY
|1
|NZDCAD
|-31
|GBPCAD
|14
|CADJPY
|-28
|USDCHF
|-5
|AUDCAD
|0
|GBPNZD
|26
|EURJPY
|32
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|-3
|NZDUSD
|-52
|AUDUSD
|-15
|GBPAUD
|35
|AUDCHF
|-45
|EURAUD
|5
|EURUSD
|0
|GBPCHF
|-45
|NZDCHF
|-93
|USDCAD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|1.5K
|CHFJPY
|2.5K
|NZDJPY
|44
|GBPJPY
|2.2K
|EURNZD
|6.4K
|AUDJPY
|75
|NZDCAD
|-4.3K
|GBPCAD
|2K
|CADJPY
|-4.1K
|USDCHF
|-371
|AUDCAD
|-28
|GBPNZD
|4.4K
|EURJPY
|4.6K
|USDJPY
|2.6K
|GBPUSD
|-308
|NZDUSD
|-5.3K
|AUDUSD
|-1.5K
|GBPAUD
|5.4K
|AUDCHF
|-3.6K
|EURAUD
|732
|EURUSD
|11
|GBPCHF
|-3.7K
|NZDCHF
|-7.3K
|USDCAD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.51 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 180
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +119.35 USD
Massima perdita consecutiva: -274.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 64
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 98
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
|
Exness-Real9
|0.57 × 23
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
RoboForex-Pro-5
|1.24 × 128
|
Exness-Real16
|1.91 × 44
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
FBS-Real-1
|2.83 × 105
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
Day trading style and trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis). Trade all currencies depending on which currency had the setup. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
Non ci sono recensioni