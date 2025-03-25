SegnaliSezioni
Rosli Alih

BBTA

Rosli Alih
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -38%
RoboForex-Pro-5
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 514
Profit Trade:
1 385 (91.47%)
Loss Trade:
129 (8.52%)
Best Trade:
4.51 USD
Worst Trade:
-44.53 USD
Profitto lordo:
1 022.61 USD (132 452 pips)
Perdita lorda:
-1 140.21 USD (132 508 pips)
Vincite massime consecutive:
200 (119.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.04 USD (180)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
95.30%
Massimo carico di deposito:
200.43%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
1 018 (67.24%)
Short Trade:
496 (32.76%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
0.74 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-274.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-274.46 USD (18)
Crescita mensile:
-58.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.60 USD
Massimale:
345.14 USD (55.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.57% (345.14 USD)
Per equità:
92.39% (256.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 80
CHFJPY 77
NZDJPY 74
GBPJPY 71
EURNZD 69
AUDJPY 69
NZDCAD 67
GBPCAD 67
CADJPY 66
USDCHF 65
AUDCAD 64
GBPNZD 62
EURJPY 62
USDJPY 60
GBPUSD 60
NZDUSD 59
AUDUSD 59
GBPAUD 59
AUDCHF 58
EURAUD 58
EURUSD 57
GBPCHF 57
NZDCHF 56
USDCAD 38
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 9
CHFJPY 18
NZDJPY 0
GBPJPY 16
EURNZD 38
AUDJPY 1
NZDCAD -31
GBPCAD 14
CADJPY -28
USDCHF -5
AUDCAD 0
GBPNZD 26
EURJPY 32
USDJPY 18
GBPUSD -3
NZDUSD -52
AUDUSD -15
GBPAUD 35
AUDCHF -45
EURAUD 5
EURUSD 0
GBPCHF -45
NZDCHF -93
USDCAD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 2.5K
NZDJPY 44
GBPJPY 2.2K
EURNZD 6.4K
AUDJPY 75
NZDCAD -4.3K
GBPCAD 2K
CADJPY -4.1K
USDCHF -371
AUDCAD -28
GBPNZD 4.4K
EURJPY 4.6K
USDJPY 2.6K
GBPUSD -308
NZDUSD -5.3K
AUDUSD -1.5K
GBPAUD 5.4K
AUDCHF -3.6K
EURAUD 732
EURUSD 11
GBPCHF -3.7K
NZDCHF -7.3K
USDCAD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.51 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 180
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +119.35 USD
Massima perdita consecutiva: -274.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 64
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 98
RoboForex-ECN
0.00 × 22
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
Exness-Real9
0.57 × 23
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.24 × 128
Exness-Real16
1.91 × 44
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
2.83 × 105
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
Day trading style and trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis). Trade all currencies depending on which currency had the setup. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
2025.09.23 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 03:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 12:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 09:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 09:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 08:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 01:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 05:37
Share of days for 80% of growth is too low
