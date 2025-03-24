- Crescita
Trade:
674
Profit Trade:
426 (63.20%)
Loss Trade:
248 (36.80%)
Best Trade:
119 973.31 THB
Worst Trade:
-41 382.71 THB
Profitto lordo:
1 418 138.32 THB (13 437 pips)
Perdita lorda:
-615 943.54 THB (7 564 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (107 835.96 THB)
Massimo profitto consecutivo:
119 973.31 THB (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
9.46%
Massimo carico di deposito:
50.35%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.64
Long Trade:
352 (52.23%)
Short Trade:
322 (47.77%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
1 190.20 THB
Profitto medio:
3 328.96 THB
Perdita media:
-2 483.64 THB
Massime perdite consecutive:
26 (-36 222.50 THB)
Massima perdita consecutiva:
-81 266.15 THB (6)
Crescita mensile:
-0.06%
Previsione annuale:
-0.77%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 THB
Massimale:
92 899.55 THB (2.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.27% (92 899.55 THB)
Per equità:
6.24% (244 330.00 THB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|S50H25
|221
|S50M25
|176
|S50Z24
|127
|S50U25
|121
|GOZ24
|22
|GOH25
|5
|S50Z25
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|S50H25
|7.1K
|S50M25
|8.4K
|S50Z24
|7.5K
|S50U25
|4.8K
|GOZ24
|511
|GOH25
|-2.6K
|S50Z25
|-34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|S50H25
|3.1K
|S50M25
|2.5K
|S50Z24
|812
|S50U25
|519
|GOZ24
|330
|GOH25
|-1.4K
|S50Z25
|-23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119 973.31 THB
Worst Trade: -41 383 THB
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +107 835.96 THB
Massima perdita consecutiva: -36 222.50 THB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopTraderCo-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TopTraderCo-Live
|1.33 × 3
For tfex 60,000Baht for 1 contract
Non ci sono recensioni
