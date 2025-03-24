SegnaliSezioni
Praphan Anupongongarch

Tfex pure profid

Praphan Anupongongarch
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
1 / 24K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 21%
TopTraderCo-Live
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
674
Profit Trade:
426 (63.20%)
Loss Trade:
248 (36.80%)
Best Trade:
119 973.31 THB
Worst Trade:
-41 382.71 THB
Profitto lordo:
1 418 138.32 THB (13 437 pips)
Perdita lorda:
-615 943.54 THB (7 564 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (107 835.96 THB)
Massimo profitto consecutivo:
119 973.31 THB (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
9.46%
Massimo carico di deposito:
50.35%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.64
Long Trade:
352 (52.23%)
Short Trade:
322 (47.77%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
1 190.20 THB
Profitto medio:
3 328.96 THB
Perdita media:
-2 483.64 THB
Massime perdite consecutive:
26 (-36 222.50 THB)
Massima perdita consecutiva:
-81 266.15 THB (6)
Crescita mensile:
-0.06%
Previsione annuale:
-0.77%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 THB
Massimale:
92 899.55 THB (2.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.27% (92 899.55 THB)
Per equità:
6.24% (244 330.00 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
S50H25 221
S50M25 176
S50Z24 127
S50U25 121
GOZ24 22
GOH25 5
S50Z25 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
S50H25 7.1K
S50M25 8.4K
S50Z24 7.5K
S50U25 4.8K
GOZ24 511
GOH25 -2.6K
S50Z25 -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
S50H25 3.1K
S50M25 2.5K
S50Z24 812
S50U25 519
GOZ24 330
GOH25 -1.4K
S50Z25 -23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119 973.31 THB
Worst Trade: -41 383 THB
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +107 835.96 THB
Massima perdita consecutiva: -36 222.50 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopTraderCo-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TopTraderCo-Live
1.33 × 3
For tfex 60,000Baht for 1 contract
Non ci sono recensioni
2025.09.24 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.15 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.11 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
