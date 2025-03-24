SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Power Auto FX
Nam Gihun

Power Auto FX

Nam Gihun
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 77%
XMGlobal-MT5 7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
885
Profit Trade:
735 (83.05%)
Loss Trade:
150 (16.95%)
Best Trade:
1 208.72 USD
Worst Trade:
-1 206.80 USD
Profitto lordo:
20 911.44 USD (127 948 pips)
Perdita lorda:
-8 598.22 USD (56 013 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (730.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 400.63 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.15%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
9.40
Long Trade:
589 (66.55%)
Short Trade:
296 (33.45%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
13.91 USD
Profitto medio:
28.45 USD
Perdita media:
-57.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 310.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 310.17 USD (4)
Crescita mensile:
-0.19%
Previsione annuale:
-0.92%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 310.17 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.75% (1 310.17 USD)
Per equità:
49.88% (15 894.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD# 353
NZDCAD# 203
EURGBP# 158
AUDNZD# 158
USDJPY# 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD# 4K
NZDCAD# 3.2K
EURGBP# 2.6K
AUDNZD# 2.4K
USDJPY# 65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD# 29K
NZDCAD# 12K
EURGBP# 10K
AUDNZD# 11K
USDJPY# 9.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 208.72 USD
Worst Trade: -1 207 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +730.08 USD
Massima perdita consecutiva: -1 310.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

자동 매매 프로그램입니다.
Non ci sono recensioni
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 21:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 10:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.16 19:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.16 19:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 17:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati