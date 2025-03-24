- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
885
Profit Trade:
735 (83.05%)
Loss Trade:
150 (16.95%)
Best Trade:
1 208.72 USD
Worst Trade:
-1 206.80 USD
Profitto lordo:
20 911.44 USD (127 948 pips)
Perdita lorda:
-8 598.22 USD (56 013 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (730.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 400.63 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.15%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
9.40
Long Trade:
589 (66.55%)
Short Trade:
296 (33.45%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
13.91 USD
Profitto medio:
28.45 USD
Perdita media:
-57.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 310.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 310.17 USD (4)
Crescita mensile:
-0.19%
Previsione annuale:
-0.92%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 310.17 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.75% (1 310.17 USD)
Per equità:
49.88% (15 894.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|353
|NZDCAD#
|203
|EURGBP#
|158
|AUDNZD#
|158
|USDJPY#
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD#
|4K
|NZDCAD#
|3.2K
|EURGBP#
|2.6K
|AUDNZD#
|2.4K
|USDJPY#
|65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD#
|29K
|NZDCAD#
|12K
|EURGBP#
|10K
|AUDNZD#
|11K
|USDJPY#
|9.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 208.72 USD
Worst Trade: -1 207 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +730.08 USD
Massima perdita consecutiva: -1 310.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
자동 매매 프로그램입니다.
