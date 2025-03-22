- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
667
Profit Trade:
309 (46.32%)
Loss Trade:
358 (53.67%)
Best Trade:
129.90 USD
Worst Trade:
-53.60 USD
Profitto lordo:
2 675.31 USD (3 161 687 pips)
Perdita lorda:
-2 286.69 USD (1 655 445 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (115.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.55 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
42.23%
Massimo carico di deposito:
80.75%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
222 (33.28%)
Short Trade:
445 (66.72%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-162.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-295.80 USD (16)
Crescita mensile:
-1.85%
Previsione annuale:
-22.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.11 USD
Massimale:
309.21 USD (32.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.89% (230.02 USD)
Per equità:
28.60% (274.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|141
|BTCUSD
|123
|US30
|121
|XAUUSD
|58
|DE30
|54
|US500
|39
|USDCHF
|37
|EURUSD
|19
|XAGUSD
|18
|AUDUSD
|14
|JP225
|12
|USDCAD
|8
|USDJPY
|7
|HK50
|7
|FR40
|6
|GBPUSD
|2
|AAPL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|192
|BTCUSD
|463
|US30
|-195
|XAUUSD
|206
|DE30
|-31
|US500
|-23
|USDCHF
|-72
|EURUSD
|35
|XAGUSD
|-139
|AUDUSD
|-3
|JP225
|-18
|USDCAD
|8
|USDJPY
|-35
|HK50
|-1
|FR40
|0
|GBPUSD
|1
|AAPL
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|-1.7K
|BTCUSD
|1.4M
|US30
|-22K
|XAUUSD
|180K
|DE30
|-9.1K
|US500
|9.9K
|USDCHF
|-2.8K
|EURUSD
|-373
|XAGUSD
|-3.5K
|AUDUSD
|-377
|JP225
|-3K
|USDCAD
|892
|USDJPY
|-1.4K
|HK50
|-1.3K
|FR40
|-8.1K
|GBPUSD
|-13
|AAPL
|11
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.90 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +115.00 USD
Massima perdita consecutiva: -162.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
FBS-Real-6
|0.00 × 63
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.30 × 122
|
FortFS-Real
|0.34 × 134
|
Exness-Real
|0.49 × 265
|
FxPro.com-Real04
|1.00 × 19
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 15
|
Exness-Real7
|1.53 × 1122
|
FxPro.com-Real01
|3.12 × 43
|
XM.COM-Real 2
|3.59 × 32
|
DPrimeVU-Live 7
|3.77 × 13
|
Exness-Real4
|9.72 × 206
|
Exness-Real2
|11.15 × 92
|
Exness-Real6
|14.92 × 1121
听说过缠论吗 ？
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
114%
0
0
USD
USD
757
USD
USD
32
0%
667
46%
42%
1.16
0.58
USD
USD
39%
1:500