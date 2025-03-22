SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Banluncanghai
Fu Gui Zhang

Banluncanghai

Fu Gui Zhang
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 114%
Exness-Real7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
667
Profit Trade:
309 (46.32%)
Loss Trade:
358 (53.67%)
Best Trade:
129.90 USD
Worst Trade:
-53.60 USD
Profitto lordo:
2 675.31 USD (3 161 687 pips)
Perdita lorda:
-2 286.69 USD (1 655 445 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (115.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.55 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
42.23%
Massimo carico di deposito:
80.75%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
222 (33.28%)
Short Trade:
445 (66.72%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-162.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-295.80 USD (16)
Crescita mensile:
-1.85%
Previsione annuale:
-22.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.11 USD
Massimale:
309.21 USD (32.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.89% (230.02 USD)
Per equità:
28.60% (274.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 141
BTCUSD 123
US30 121
XAUUSD 58
DE30 54
US500 39
USDCHF 37
EURUSD 19
XAGUSD 18
AUDUSD 14
JP225 12
USDCAD 8
USDJPY 7
HK50 7
FR40 6
GBPUSD 2
AAPL 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 192
BTCUSD 463
US30 -195
XAUUSD 206
DE30 -31
US500 -23
USDCHF -72
EURUSD 35
XAGUSD -139
AUDUSD -3
JP225 -18
USDCAD 8
USDJPY -35
HK50 -1
FR40 0
GBPUSD 1
AAPL 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL -1.7K
BTCUSD 1.4M
US30 -22K
XAUUSD 180K
DE30 -9.1K
US500 9.9K
USDCHF -2.8K
EURUSD -373
XAGUSD -3.5K
AUDUSD -377
JP225 -3K
USDCAD 892
USDJPY -1.4K
HK50 -1.3K
FR40 -8.1K
GBPUSD -13
AAPL 11
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.90 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +115.00 USD
Massima perdita consecutiva: -162.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 8
FBS-Real-6
0.00 × 63
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 6
TurnkeyFX-Live
0.30 × 122
FortFS-Real
0.34 × 134
Exness-Real
0.49 × 265
FxPro.com-Real04
1.00 × 19
Tickmill-Live09
1.00 × 15
Exness-Real7
1.53 × 1122
FxPro.com-Real01
3.12 × 43
XM.COM-Real 2
3.59 × 32
DPrimeVU-Live 7
3.77 × 13
Exness-Real4
9.72 × 206
Exness-Real2
11.15 × 92
Exness-Real6
14.92 × 1121
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
听说过缠论吗 ？
Non ci sono recensioni
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 02:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 05:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 13:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:65535
2025.04.14 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 00:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 08:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 14:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 10:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 00:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 11:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Banluncanghai
30USD al mese
114%
0
0
USD
757
USD
32
0%
667
46%
42%
1.16
0.58
USD
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.