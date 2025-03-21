SegnaliSezioni
Sorin Nicolae Coman

Sonic

Sorin Nicolae Coman
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 91%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
506
Profit Trade:
345 (68.18%)
Loss Trade:
161 (31.82%)
Best Trade:
68.68 USD
Worst Trade:
-30.12 USD
Profitto lordo:
2 184.39 USD (120 949 pips)
Perdita lorda:
-743.71 USD (68 640 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (638.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
638.48 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
44.81%
Massimo carico di deposito:
12.40%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.49
Long Trade:
188 (37.15%)
Short Trade:
318 (62.85%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-12.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.40 USD (6)
Crescita mensile:
0.84%
Previsione annuale:
10.79%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.45 USD
Massimale:
137.40 USD (7.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.43% (62.88 USD)
Per equità:
34.69% (1 115.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 212
EURNZD.r 70
GBPNZD.r 48
GBPCAD.r 44
NZDJPY.r 20
EURJPY.r 19
EURUSD.r 18
AUDJPY.r 17
CADCHF.r 14
GBPJPY.r 11
GBPAUD.r 8
AUDCAD.r 7
USDCHF.r 5
GBPCHF.r 4
EURGBP.r 4
GBPUSD.r 4
AUDUSD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -54
EURNZD.r 747
GBPNZD.r 129
GBPCAD.r 142
NZDJPY.r 55
EURJPY.r 122
EURUSD.r 34
AUDJPY.r 48
CADCHF.r 45
GBPJPY.r 13
GBPAUD.r 25
AUDCAD.r 68
USDCHF.r 9
GBPCHF.r 12
EURGBP.r 26
GBPUSD.r 18
AUDUSD.r 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r -4K
EURNZD.r -2.7K
GBPNZD.r 23K
GBPCAD.r 1.6K
NZDJPY.r 1.1K
EURJPY.r 10K
EURUSD.r 3.1K
AUDJPY.r 5.7K
CADCHF.r -112
GBPJPY.r 1.7K
GBPAUD.r 3.2K
AUDCAD.r 4.5K
USDCHF.r 836
GBPCHF.r 1.2K
EURGBP.r 1.6K
GBPUSD.r 1.2K
AUDUSD.r 200
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.68 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +638.48 USD
Massima perdita consecutiva: -12.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hybrid EA + Manual trading with calculated risk
Non ci sono recensioni
2025.09.22 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 21:26
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 03:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
