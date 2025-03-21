- Crescita
Trade:
506
Profit Trade:
345 (68.18%)
Loss Trade:
161 (31.82%)
Best Trade:
68.68 USD
Worst Trade:
-30.12 USD
Profitto lordo:
2 184.39 USD (120 949 pips)
Perdita lorda:
-743.71 USD (68 640 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (638.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
638.48 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
44.81%
Massimo carico di deposito:
12.40%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.49
Long Trade:
188 (37.15%)
Short Trade:
318 (62.85%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
6.33 USD
Perdita media:
-4.62 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-12.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.40 USD (6)
Crescita mensile:
0.84%
Previsione annuale:
10.79%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.45 USD
Massimale:
137.40 USD (7.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.43% (62.88 USD)
Per equità:
34.69% (1 115.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|212
|EURNZD.r
|70
|GBPNZD.r
|48
|GBPCAD.r
|44
|NZDJPY.r
|20
|EURJPY.r
|19
|EURUSD.r
|18
|AUDJPY.r
|17
|CADCHF.r
|14
|GBPJPY.r
|11
|GBPAUD.r
|8
|AUDCAD.r
|7
|USDCHF.r
|5
|GBPCHF.r
|4
|EURGBP.r
|4
|GBPUSD.r
|4
|AUDUSD.r
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|-54
|EURNZD.r
|747
|GBPNZD.r
|129
|GBPCAD.r
|142
|NZDJPY.r
|55
|EURJPY.r
|122
|EURUSD.r
|34
|AUDJPY.r
|48
|CADCHF.r
|45
|GBPJPY.r
|13
|GBPAUD.r
|25
|AUDCAD.r
|68
|USDCHF.r
|9
|GBPCHF.r
|12
|EURGBP.r
|26
|GBPUSD.r
|18
|AUDUSD.r
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|-4K
|EURNZD.r
|-2.7K
|GBPNZD.r
|23K
|GBPCAD.r
|1.6K
|NZDJPY.r
|1.1K
|EURJPY.r
|10K
|EURUSD.r
|3.1K
|AUDJPY.r
|5.7K
|CADCHF.r
|-112
|GBPJPY.r
|1.7K
|GBPAUD.r
|3.2K
|AUDCAD.r
|4.5K
|USDCHF.r
|836
|GBPCHF.r
|1.2K
|EURGBP.r
|1.6K
|GBPUSD.r
|1.2K
|AUDUSD.r
|200
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
