Ting Yu Leung

MT4 Lazy

Ting Yu Leung
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 194%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
924
Profit Trade:
782 (84.63%)
Loss Trade:
142 (15.37%)
Best Trade:
1 280.20 USD
Worst Trade:
-688.15 USD
Profitto lordo:
12 291.72 USD (115 641 pips)
Perdita lorda:
-5 222.05 USD (93 638 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (2 373.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 373.45 USD (76)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
93.05%
Massimo carico di deposito:
61.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.73
Long Trade:
235 (25.43%)
Short Trade:
689 (74.57%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
7.65 USD
Profitto medio:
15.72 USD
Perdita media:
-36.78 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-519.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 050.42 USD (2)
Crescita mensile:
9.53%
Previsione annuale:
115.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 050.42 USD (10.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.95% (802.74 USD)
Per equità:
61.81% (2 787.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 467
NZDCAD 33
CADJPY 25
EURUSD 25
NZDUSD 21
AUDCAD 20
EURNZD 19
GBPUSD 19
AUDUSD 18
USDJPY 18
EURAUD 17
USDSGD 17
AUDCHF 17
CHFJPY 17
GBPAUD 17
NZDJPY 17
EURCHF 16
GBPCAD 16
AUDSGD 15
GBPCHF 15
USDCAD 14
EURCAD 14
AUDJPY 14
CADCHF 14
GBPSGD 11
NZDCHF 8
AUDNZD 8
EURJPY 4
SGDJPY 3
EURSGD 3
EURGBP 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -715
NZDCAD 298
CADJPY 208
EURUSD 506
NZDUSD 483
AUDCAD 256
EURNZD 304
GBPUSD 293
AUDUSD 300
USDJPY 178
EURAUD 168
USDSGD 307
AUDCHF 733
CHFJPY 182
GBPAUD 228
NZDJPY 185
EURCHF 377
GBPCAD 141
AUDSGD 357
GBPCHF 583
USDCAD 168
EURCAD 169
AUDJPY 161
CADCHF 217
GBPSGD 79
NZDCHF 502
AUDNZD -255
EURJPY 279
SGDJPY 108
EURSGD 120
EURGBP 92
GBPJPY 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -20K
NZDCAD 4.9K
CADJPY 3.8K
EURUSD 2.8K
NZDUSD 2.8K
AUDCAD 2.1K
EURNZD -1.8K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD 2.8K
USDJPY 1.5K
EURAUD -1.2K
USDSGD 2.6K
AUDCHF 1.8K
CHFJPY -1.3K
GBPAUD 2.4K
NZDJPY 1.6K
EURCHF 2.4K
GBPCAD 2.5K
AUDSGD 2.2K
GBPCHF 539
USDCAD 2.1K
EURCAD 2.2K
AUDJPY -1.9K
CADCHF 2.1K
GBPSGD 1.8K
NZDCHF 533
AUDNZD 75
EURJPY -1.2K
SGDJPY 455
EURSGD 451
EURGBP 148
GBPJPY 179
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 280.20 USD
Worst Trade: -688 USD
Vincite massime consecutive: 76
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 373.45 USD
Massima perdita consecutiva: -519.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
Axi.SVG-US10-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 182
ICMarketsSC-Live19
0.26 × 155
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 308
Pepperstone-Edge12
0.56 × 2363
ICMarketsSC-Live07
0.58 × 1805
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live24
0.79 × 542
Coinexx-Demo
1.00 × 4
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.68 × 129
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ATCBrokers-Live 1
1.81 × 590
ICMarketsSC-Live23
1.86 × 14
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.31 × 70
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.92 × 24
31 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 02:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 02:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 00:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 20:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 04:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 03:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.20 02:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 12:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 21:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
