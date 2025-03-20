- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
924
Profit Trade:
782 (84.63%)
Loss Trade:
142 (15.37%)
Best Trade:
1 280.20 USD
Worst Trade:
-688.15 USD
Profitto lordo:
12 291.72 USD (115 641 pips)
Perdita lorda:
-5 222.05 USD (93 638 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (2 373.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 373.45 USD (76)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
93.05%
Massimo carico di deposito:
61.49%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.73
Long Trade:
235 (25.43%)
Short Trade:
689 (74.57%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
7.65 USD
Profitto medio:
15.72 USD
Perdita media:
-36.78 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-519.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 050.42 USD (2)
Crescita mensile:
9.53%
Previsione annuale:
115.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 050.42 USD (10.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.95% (802.74 USD)
Per equità:
61.81% (2 787.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|467
|NZDCAD
|33
|CADJPY
|25
|EURUSD
|25
|NZDUSD
|21
|AUDCAD
|20
|EURNZD
|19
|GBPUSD
|19
|AUDUSD
|18
|USDJPY
|18
|EURAUD
|17
|USDSGD
|17
|AUDCHF
|17
|CHFJPY
|17
|GBPAUD
|17
|NZDJPY
|17
|EURCHF
|16
|GBPCAD
|16
|AUDSGD
|15
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|14
|EURCAD
|14
|AUDJPY
|14
|CADCHF
|14
|GBPSGD
|11
|NZDCHF
|8
|AUDNZD
|8
|EURJPY
|4
|SGDJPY
|3
|EURSGD
|3
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|-715
|NZDCAD
|298
|CADJPY
|208
|EURUSD
|506
|NZDUSD
|483
|AUDCAD
|256
|EURNZD
|304
|GBPUSD
|293
|AUDUSD
|300
|USDJPY
|178
|EURAUD
|168
|USDSGD
|307
|AUDCHF
|733
|CHFJPY
|182
|GBPAUD
|228
|NZDJPY
|185
|EURCHF
|377
|GBPCAD
|141
|AUDSGD
|357
|GBPCHF
|583
|USDCAD
|168
|EURCAD
|169
|AUDJPY
|161
|CADCHF
|217
|GBPSGD
|79
|NZDCHF
|502
|AUDNZD
|-255
|EURJPY
|279
|SGDJPY
|108
|EURSGD
|120
|EURGBP
|92
|GBPJPY
|56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-20K
|NZDCAD
|4.9K
|CADJPY
|3.8K
|EURUSD
|2.8K
|NZDUSD
|2.8K
|AUDCAD
|2.1K
|EURNZD
|-1.8K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDUSD
|2.8K
|USDJPY
|1.5K
|EURAUD
|-1.2K
|USDSGD
|2.6K
|AUDCHF
|1.8K
|CHFJPY
|-1.3K
|GBPAUD
|2.4K
|NZDJPY
|1.6K
|EURCHF
|2.4K
|GBPCAD
|2.5K
|AUDSGD
|2.2K
|GBPCHF
|539
|USDCAD
|2.1K
|EURCAD
|2.2K
|AUDJPY
|-1.9K
|CADCHF
|2.1K
|GBPSGD
|1.8K
|NZDCHF
|533
|AUDNZD
|75
|EURJPY
|-1.2K
|SGDJPY
|455
|EURSGD
|451
|EURGBP
|148
|GBPJPY
|179
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 280.20 USD
Worst Trade: -688 USD
Vincite massime consecutive: 76
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 373.45 USD
Massima perdita consecutiva: -519.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 182
|
ICMarketsSC-Live19
|0.26 × 155
|
ICMarketsSC-Live32
|0.36 × 308
|
Pepperstone-Edge12
|0.56 × 2363
|
ICMarketsSC-Live07
|0.58 × 1805
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live24
|0.79 × 542
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 4
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.68 × 129
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 24
|
ATCBrokers-Live 1
|1.81 × 590
|
ICMarketsSC-Live23
|1.86 × 14
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.31 × 70
|
ICMarketsSC-Live09
|2.36 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|2.92 × 24
