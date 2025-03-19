SegnaliSezioni
Cheang Jia Kang

Flyme2theMooon FM19MT5

Cheang Jia Kang
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -64%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
44 (41.12%)
Loss Trade:
63 (58.88%)
Best Trade:
20.33 USD
Worst Trade:
-13.24 USD
Profitto lordo:
234.62 USD (26 167 pips)
Perdita lorda:
-269.79 USD (24 025 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (36.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.05 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
34.92%
Massimo carico di deposito:
111.69%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
61 (57.01%)
Short Trade:
46 (42.99%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
5.33 USD
Perdita media:
-4.28 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-77.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.18 USD (12)
Crescita mensile:
-66.71%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.98 USD
Massimale:
90.37 USD (58.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.58% (27.32 USD)
Per equità:
47.34% (19.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 26
NZDJPY 9
EURAUD 8
EURUSD 7
GBPUSD 7
USDCAD 6
GBPNZD 5
NZDCAD 4
XTIUSD 4
USDJPY 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
AUDJPY 2
XAGUSD 2
EURGBP 2
AUDUSD 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 50
NZDJPY 5
EURAUD 18
EURUSD -27
GBPUSD -22
USDCAD -8
GBPNZD -8
NZDCAD -5
XTIUSD -12
USDJPY -7
USDCHF -25
CHFJPY -8
GBPJPY 19
CADJPY 3
AUDJPY -8
XAGUSD -4
EURGBP 28
AUDUSD -8
AUDCHF -10
GBPCHF -3
NZDCHF 0
EURCHF 0
EURJPY -5
NZDUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.3K
NZDJPY 1.2K
EURAUD 3.2K
EURUSD -2.2K
GBPUSD -1.9K
USDCAD -609
GBPNZD -1.1K
NZDCAD -311
XTIUSD -852
USDJPY -965
USDCHF -1.6K
CHFJPY -1.2K
GBPJPY 2.8K
CADJPY 629
AUDJPY -846
XAGUSD -79
EURGBP 2.2K
AUDUSD -772
AUDCHF -382
GBPCHF -223
NZDCHF 15
EURCHF 10
EURJPY -401
NZDUSD 150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.33 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +36.05 USD
Massima perdita consecutiva: -77.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.05 × 131
ICMarketsSC-MT5-2
2.78 × 1235
GOMarketsMU-Live
2.82 × 11
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.87 × 17071
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
RoboForex-ECN
4.23 × 1316
Darwinex-Live
4.73 × 871
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.20 × 10
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
Valutrades-Live
5.50 × 10
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
XM.COM-MT5
5.67 × 540
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
42 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.