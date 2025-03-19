- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
44 (41.12%)
Loss Trade:
63 (58.88%)
Best Trade:
20.33 USD
Worst Trade:
-13.24 USD
Profitto lordo:
234.62 USD (26 167 pips)
Perdita lorda:
-269.79 USD (24 025 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (36.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.05 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
34.92%
Massimo carico di deposito:
111.69%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
61 (57.01%)
Short Trade:
46 (42.99%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
5.33 USD
Perdita media:
-4.28 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-77.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.18 USD (12)
Crescita mensile:
-66.71%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.98 USD
Massimale:
90.37 USD (58.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.58% (27.32 USD)
Per equità:
47.34% (19.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|NZDJPY
|9
|EURAUD
|8
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPNZD
|5
|NZDCAD
|4
|XTIUSD
|4
|USDJPY
|3
|USDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|2
|XAGUSD
|2
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|50
|NZDJPY
|5
|EURAUD
|18
|EURUSD
|-27
|GBPUSD
|-22
|USDCAD
|-8
|GBPNZD
|-8
|NZDCAD
|-5
|XTIUSD
|-12
|USDJPY
|-7
|USDCHF
|-25
|CHFJPY
|-8
|GBPJPY
|19
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|-8
|XAGUSD
|-4
|EURGBP
|28
|AUDUSD
|-8
|AUDCHF
|-10
|GBPCHF
|-3
|NZDCHF
|0
|EURCHF
|0
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.3K
|NZDJPY
|1.2K
|EURAUD
|3.2K
|EURUSD
|-2.2K
|GBPUSD
|-1.9K
|USDCAD
|-609
|GBPNZD
|-1.1K
|NZDCAD
|-311
|XTIUSD
|-852
|USDJPY
|-965
|USDCHF
|-1.6K
|CHFJPY
|-1.2K
|GBPJPY
|2.8K
|CADJPY
|629
|AUDJPY
|-846
|XAGUSD
|-79
|EURGBP
|2.2K
|AUDUSD
|-772
|AUDCHF
|-382
|GBPCHF
|-223
|NZDCHF
|15
|EURCHF
|10
|EURJPY
|-401
|NZDUSD
|150
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.33 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +36.05 USD
Massima perdita consecutiva: -77.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
|
PUPrime-Live
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.05 × 131
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.78 × 1235
|
GOMarketsMU-Live
|2.82 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.87 × 17071
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
RoboForex-ECN
|4.23 × 1316
|
Darwinex-Live
|4.73 × 871
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.20 × 10
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 15
|
Valutrades-Live
|5.50 × 10
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
XM.COM-MT5
|5.67 × 540
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
