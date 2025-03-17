- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|168
|EURUSD.sv
|12
|GBPUSD.sv
|11
|AUDUSD.sv
|4
|EURJPY.sv
|2
|USDCHF.sv
|2
|CLSK.sv
|2
|AUDJPY.sv
|2
|NZDUSD.sv
|2
|USK.sv
|2
|GBPAUD.sv
|1
|XAGUSD.sv
|1
|UNK.sv
|1
|NZDJPY.sv
|1
|GBPJPY.sv
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sv
|-4.9K
|EURUSD.sv
|266
|GBPUSD.sv
|880
|AUDUSD.sv
|-568
|EURJPY.sv
|-286
|USDCHF.sv
|-200
|CLSK.sv
|-108
|AUDJPY.sv
|-228
|NZDUSD.sv
|368
|USK.sv
|-697
|GBPAUD.sv
|-1
|XAGUSD.sv
|127
|UNK.sv
|32
|NZDJPY.sv
|162
|GBPJPY.sv
|-323
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sv
|-29K
|EURUSD.sv
|522
|GBPUSD.sv
|783
|AUDUSD.sv
|-360
|EURJPY.sv
|-806
|USDCHF.sv
|-268
|CLSK.sv
|-40
|AUDJPY.sv
|-284
|NZDUSD.sv
|373
|USK.sv
|-536
|GBPAUD.sv
|0
|XAGUSD.sv
|127
|UNK.sv
|1.6K
|NZDJPY.sv
|239
|GBPJPY.sv
|-673
The best EA copy trade for XAUUSD
Guardian Midas is a copy trading EA developed by experts in the field to meet the needs of clients who wish to invest in both directions on the GOLD (XAUUSD) instrument without worrying about their capital being depleted or facing a margin call.
Guardian Midas is designed with full transparency, allowing users to monitor the performance of the EA they are following, including trading history, risk levels, and potential returns. With strict supervision and responsible management, Guardian Midas offers a safe and reliable way for anyone to engage in trading without facing significant risks or falling into fraud traps.
In this regard, Guardian Midas operates with medium risk.
