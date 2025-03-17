SegnaliSezioni
Viky

EA Guardian Midas LIVE

Viky
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 155 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
76 (35.84%)
Loss Trade:
136 (64.15%)
Best Trade:
996.20 USD
Worst Trade:
-639.00 USD
Profitto lordo:
16 080.66 USD (70 401 pips)
Perdita lorda:
-21 577.49 USD (98 693 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (787.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 779.80 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
20.29%
Massimo carico di deposito:
57.12%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
137 (64.62%)
Short Trade:
75 (35.38%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-25.93 USD
Profitto medio:
211.59 USD
Perdita media:
-158.66 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 461.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 870.51 USD (9)
Crescita mensile:
-63.21%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 500.63 USD
Massimale:
7 423.79 USD (62.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.23% (7 423.29 USD)
Per equità:
26.16% (941.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 168
EURUSD.sv 12
GBPUSD.sv 11
AUDUSD.sv 4
EURJPY.sv 2
USDCHF.sv 2
CLSK.sv 2
AUDJPY.sv 2
NZDUSD.sv 2
USK.sv 2
GBPAUD.sv 1
XAGUSD.sv 1
UNK.sv 1
NZDJPY.sv 1
GBPJPY.sv 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv -4.9K
EURUSD.sv 266
GBPUSD.sv 880
AUDUSD.sv -568
EURJPY.sv -286
USDCHF.sv -200
CLSK.sv -108
AUDJPY.sv -228
NZDUSD.sv 368
USK.sv -697
GBPAUD.sv -1
XAGUSD.sv 127
UNK.sv 32
NZDJPY.sv 162
GBPJPY.sv -323
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv -29K
EURUSD.sv 522
GBPUSD.sv 783
AUDUSD.sv -360
EURJPY.sv -806
USDCHF.sv -268
CLSK.sv -40
AUDJPY.sv -284
NZDUSD.sv 373
USK.sv -536
GBPAUD.sv 0
XAGUSD.sv 127
UNK.sv 1.6K
NZDJPY.sv 239
GBPJPY.sv -673
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +996.20 USD
Worst Trade: -639 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +787.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1 461.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Guardian Midas EA copy trade 
The best EA copy trade for XAUUSD


Guardian Midas is a copy trading EA developed by experts in the field to meet the needs of clients who wish to invest in both directions on the GOLD (XAUUSD) instrument without worrying about their capital being depleted or facing a margin call.

Guardian Midas is designed with full transparency, allowing users to monitor the performance of the EA they are following, including trading history, risk levels, and potential returns. With strict supervision and responsible management, Guardian Midas offers a safe and reliable way for anyone to engage in trading without facing significant risks or falling into fraud traps.

In this regard, Guardian Midas operates with medium risk.


Non ci sono recensioni
