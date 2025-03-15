SegnaliSezioni
Trung Nguyen Chi

BTC and ETH

Trung Nguyen Chi
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 280%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
58 (87.87%)
Loss Trade:
8 (12.12%)
Best Trade:
37.56 USD
Worst Trade:
-6.85 USD
Profitto lordo:
416.45 USD (1 543 092 pips)
Perdita lorda:
-22.95 USD (108 803 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (101.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.57 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
77.52%
Massimo carico di deposito:
35.28%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
57.45
Long Trade:
61 (92.42%)
Short Trade:
5 (7.58%)
Fattore di profitto:
18.15
Profitto previsto:
5.96 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.85 USD (1)
Crescita mensile:
0.05%
Previsione annuale:
0.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.85 USD (2.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.61% (6.85 USD)
Per equità:
81.17% (100.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 31
BTCUSD 19
US500 9
XAUUSD 5
EURNZD 1
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 254
BTCUSD 90
US500 46
XAUUSD 3
EURNZD 1
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 435K
BTCUSD 901K
US500 98K
XAUUSD 229
EURNZD 136
USDJPY 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.56 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +101.83 USD
Massima perdita consecutiva: -4.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.20 × 5
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.44 × 50
ICMarketsSC-MT5
2.19 × 197
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 1049
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 18
Aglobe-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real3
3.50 × 6
VantageInternational-Live
4.25 × 4
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
4.88 × 8
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.12 × 34
FusionMarkets-Live
6.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
6.12 × 213
TradeMaxGlobal-Live
6.32 × 92
24 più
Non ci sono recensioni
2025.10.01 06:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 09:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 03:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.23 13:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
