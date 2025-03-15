- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
58 (87.87%)
Loss Trade:
8 (12.12%)
Best Trade:
37.56 USD
Worst Trade:
-6.85 USD
Profitto lordo:
416.45 USD (1 543 092 pips)
Perdita lorda:
-22.95 USD (108 803 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (101.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.57 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
77.52%
Massimo carico di deposito:
35.28%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
57.45
Long Trade:
61 (92.42%)
Short Trade:
5 (7.58%)
Fattore di profitto:
18.15
Profitto previsto:
5.96 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.85 USD (1)
Crescita mensile:
0.05%
Previsione annuale:
0.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.85 USD (2.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.61% (6.85 USD)
Per equità:
81.17% (100.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|31
|BTCUSD
|19
|US500
|9
|XAUUSD
|5
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|254
|BTCUSD
|90
|US500
|46
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|1
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|435K
|BTCUSD
|901K
|US500
|98K
|XAUUSD
|229
|EURNZD
|136
|USDJPY
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.56 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +101.83 USD
Massima perdita consecutiva: -4.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.44 × 50
|
ICMarketsSC-MT5
|2.19 × 197
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.27 × 1049
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 18
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|3.50 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.12 × 34
|
FusionMarkets-Live
|6.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.12 × 213
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.32 × 92
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
280%
0
0
USD
USD
881
USD
USD
25
0%
66
87%
78%
18.14
5.96
USD
USD
81%
1:500