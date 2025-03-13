SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fusion growth
Ionut Funduianu

Fusion growth

Ionut Funduianu
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 21%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 864
Profit Trade:
1 547 (82.99%)
Loss Trade:
317 (17.01%)
Best Trade:
22.12 EUR
Worst Trade:
-86.88 EUR
Profitto lordo:
2 052.40 EUR (661 528 pips)
Perdita lorda:
-1 946.03 EUR (260 886 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (46.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
95.98 EUR (29)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
29.90%
Massimo carico di deposito:
98.77%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
829 (44.47%)
Short Trade:
1 035 (55.53%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.06 EUR
Profitto medio:
1.33 EUR
Perdita media:
-6.14 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-58.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-474.34 EUR (6)
Crescita mensile:
31.05%
Previsione annuale:
376.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
531.00 EUR
Massimale:
618.08 EUR (86.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.46% (618.08 EUR)
Per equità:
55.87% (335.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1104
XAUUSD 481
NAS100 238
AUDUSD 16
GBPUSD 14
GER40 5
BTCUSD 4
US500 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -479
XAUUSD 485
NAS100 108
AUDUSD 0
GBPUSD 3
GER40 4
BTCUSD 1
US500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -20K
XAUUSD 49K
NAS100 350K
AUDUSD 81
GBPUSD 266
GER40 14K
BTCUSD 7.1K
US500 613
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.12 EUR
Worst Trade: -87 EUR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +46.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -58.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 7
Coinexx-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.89 × 594
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.76 × 80
ICMarketsSC-Live24
2.03 × 90
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Varchev-Real
3.73 × 15
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Fusion Growth it is about growing an account that I already lost 90% of it and see if I can bring it back to positive

I will trade based on Price reaction at some Ema's 8, 21, 55, 89 on 5 min and 30 min charts and also at round numbers, more often in the direction of Ema's

Non ci sono recensioni
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 388 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
