Alhadir Lingga Paripurna

Testing101

Alhadir Lingga Paripurna
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 181%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
125 (61.88%)
Loss Trade:
77 (38.12%)
Best Trade:
428.14 USD
Worst Trade:
-372.80 USD
Profitto lordo:
12 951.34 USD (250 492 pips)
Perdita lorda:
-9 542.96 USD (170 424 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 545.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 545.88 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
15.02%
Massimo carico di deposito:
1.42%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
152 (75.25%)
Short Trade:
50 (24.75%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
16.87 USD
Profitto medio:
103.61 USD
Perdita media:
-123.93 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 064.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 070.13 USD (5)
Crescita mensile:
78.73%
Previsione annuale:
955.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.25 USD
Massimale:
2 276.72 USD (50.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.69% (1 602.66 USD)
Per equità:
11.47% (155.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 197
GBPJPY_MRG 1
USDJPY_MRG 1
CADJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
EURJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 3.5K
GBPJPY_MRG -68
USDJPY_MRG 7
CADJPY_MRG 12
CHFJPY_MRG 5
EURJPY_MRG -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 81K
GBPJPY_MRG -1K
USDJPY_MRG 99
CADJPY_MRG 180
CHFJPY_MRG 82
EURJPY_MRG -37
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +428.14 USD
Worst Trade: -373 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 545.88 USD
Massima perdita consecutiva: -1 064.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

testing101
Non ci sono recensioni
2025.09.19 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 14:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 18:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.18 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 08:53
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.03.13 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.13 08:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Testing101
30USD al mese
181%
0
0
USD
3.4K
USD
30
0%
202
61%
15%
1.35
16.87
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.