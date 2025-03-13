- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
79 (88.76%)
Loss Trade:
10 (11.24%)
Best Trade:
691.50 USD
Worst Trade:
-196.80 USD
Profitto lordo:
9 795.20 USD (99 498 pips)
Perdita lorda:
-516.90 USD (4 968 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (3 962.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 962.40 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
85.78%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
30.26
Long Trade:
63 (70.79%)
Short Trade:
26 (29.21%)
Fattore di profitto:
18.95
Profitto previsto:
104.25 USD
Profitto medio:
123.99 USD
Perdita media:
-51.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-82.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-306.60 USD (2)
Crescita mensile:
1.40%
Previsione annuale:
16.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
306.60 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.70% (306.60 USD)
Per equità:
23.96% (3 107.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +691.50 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 962.40 USD
Massima perdita consecutiva: -82.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Minimal equity 10K USD
Semi Swing Gold Trade Only
Target Profit 10 - 40% /month
0,10 lot / transaction
Free Swap
Non ci sono recensioni
