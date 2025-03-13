SegnaliSezioni
Yelena Claudia

TradeVesting 06

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 31%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
79 (88.76%)
Loss Trade:
10 (11.24%)
Best Trade:
691.50 USD
Worst Trade:
-196.80 USD
Profitto lordo:
9 795.20 USD (99 498 pips)
Perdita lorda:
-516.90 USD (4 968 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (3 962.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 962.40 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
85.78%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
30.26
Long Trade:
63 (70.79%)
Short Trade:
26 (29.21%)
Fattore di profitto:
18.95
Profitto previsto:
104.25 USD
Profitto medio:
123.99 USD
Perdita media:
-51.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-82.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-306.60 USD (2)
Crescita mensile:
1.40%
Previsione annuale:
16.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
306.60 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.70% (306.60 USD)
Per equità:
23.96% (3 107.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 95K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +691.50 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 962.40 USD
Massima perdita consecutiva: -82.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Minimal equity 10K USD

Semi Swing Gold Trade Only

Target Profit 10 - 40% /month

0,10 lot / transaction

Free Swap


2025.10.18 16:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 15:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 04:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 08:44
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged
2025.05.22 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 02:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 13:09
No swaps are charged
2025.05.07 13:09
No swaps are charged
2025.04.29 18:48
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 12:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TradeVesting 06
30USD al mese
31%
0
0
USD
13K
USD
28
0%
89
88%
86%
18.94
104.25
USD
24%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.