Trade:
1 942
Profit Trade:
1 491 (76.77%)
Loss Trade:
451 (23.22%)
Best Trade:
158.29 USD
Worst Trade:
-32.29 USD
Profitto lordo:
3 289.54 USD (272 113 pips)
Perdita lorda:
-2 098.39 USD (256 970 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (45.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
88.30%
Massimo carico di deposito:
35.64%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
975 (50.21%)
Short Trade:
967 (49.79%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-153.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.38 USD (10)
Crescita mensile:
11.76%
Previsione annuale:
142.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.22 USD
Massimale:
182.38 USD (16.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.82% (153.54 USD)
Per equità:
39.90% (453.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1942
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +158.29 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +45.27 USD
Massima perdita consecutiva: -153.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|0.00 × 4
Non ci sono recensioni
