Jian Zhang

XAU NorthEast

Jian Zhang
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 54%
GMI-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 160
Profit Trade:
1 442 (66.75%)
Loss Trade:
718 (33.24%)
Best Trade:
632.71 USD
Worst Trade:
-1 073.00 USD
Profitto lordo:
17 349.85 USD (558 751 pips)
Perdita lorda:
-10 371.73 USD (337 352 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (6.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 834.00 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
23.51%
Massimo carico di deposito:
67.86%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
1 316 (60.93%)
Short Trade:
844 (39.07%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
3.23 USD
Profitto medio:
12.03 USD
Perdita media:
-14.45 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-36.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 214.15 USD (14)
Crescita mensile:
11.96%
Previsione annuale:
145.18%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 577.39 USD
Massimale:
4 214.15 USD (57.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.66% (3 924.98 USD)
Per equità:
30.51% (2 273.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDpro 1919
AUDCADpro 35
EURJPYpro 32
GBPAUDpro 25
GBPJPYpro 20
USDJPYpro 18
USDCADpro 17
EURUSDpro 17
AUDUSDpro 15
USDCHFpro 15
NZDCADpro 15
EURGBPpro 11
GBPUSDpro 10
AUDJPYpro 5
AUDNZDpro 4
CHFJPYpro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDpro 6.9K
AUDCADpro 123
EURJPYpro -8
GBPAUDpro -10
GBPJPYpro -7
USDJPYpro -24
USDCADpro -1
EURUSDpro 0
AUDUSDpro -13
USDCHFpro -1
NZDCADpro 40
EURGBPpro 2
GBPUSDpro -8
AUDJPYpro 2
AUDNZDpro 9
CHFJPYpro 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDpro 229K
AUDCADpro 399
EURJPYpro -1.1K
GBPAUDpro -1.3K
GBPJPYpro -924
USDJPYpro -3.6K
USDCADpro 5
EURUSDpro 33
AUDUSDpro -1.2K
USDCHFpro -26
NZDCADpro 166
EURGBPpro 166
GBPUSDpro -728
AUDJPYpro 296
AUDNZDpro 331
CHFJPYpro 151
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +632.71 USD
Worst Trade: -1 073 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6.54 USD
Massima perdita consecutiva: -36.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Enter the market with Buylimit orders and profit by stoploss.
Non ci sono recensioni
2025.09.30 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 04:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 14:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 04:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.19 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 314 days of the signal's entire lifetime.
