Jucelino De Sousa Coutinho

NI 3

Jucelino De Sousa Coutinho
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 51%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
93 (91.17%)
Loss Trade:
9 (8.82%)
Best Trade:
81.65 EUR
Worst Trade:
-225.78 EUR
Profitto lordo:
957.91 EUR (28 601 pips)
Perdita lorda:
-577.89 EUR (33 407 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (133.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
196.68 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.63%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
60 (58.82%)
Short Trade:
42 (41.18%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
3.73 EUR
Profitto medio:
10.30 EUR
Perdita media:
-64.21 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-173.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-225.78 EUR (1)
Crescita mensile:
7.72%
Previsione annuale:
93.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
225.78 EUR (26.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.12% (193.56 EUR)
Per equità:
55.16% (408.62 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 96
EURGBP 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 396
EURGBP 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -5.9K
EURGBP 1.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.65 EUR
Worst Trade: -226 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +133.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -173.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nômade Investor 3
Non ci sono recensioni
2025.10.17 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 15:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 15:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
