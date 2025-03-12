- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
93 (91.17%)
Loss Trade:
9 (8.82%)
Best Trade:
81.65 EUR
Worst Trade:
-225.78 EUR
Profitto lordo:
957.91 EUR (28 601 pips)
Perdita lorda:
-577.89 EUR (33 407 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (133.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
196.68 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.63%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
60 (58.82%)
Short Trade:
42 (41.18%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
3.73 EUR
Profitto medio:
10.30 EUR
Perdita media:
-64.21 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-173.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-225.78 EUR (1)
Crescita mensile:
7.72%
Previsione annuale:
93.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
225.78 EUR (26.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.12% (193.56 EUR)
Per equità:
55.16% (408.62 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|96
|EURGBP
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|396
|EURGBP
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-5.9K
|EURGBP
|1.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.65 EUR
Worst Trade: -226 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +133.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -173.49 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
ActivTradesCorp-Server
|0.25 × 2714
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.50 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
ICMarketsSC-MT5
|2.50 × 2
|
FxPro-MT5
|2.80 × 5
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
4 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Nômade Investor 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
51%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
40
0%
102
91%
100%
1.65
3.73
EUR
EUR
55%
1:200