Marlene Marlene

TrendShooter

Marlene Marlene
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2024 117%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
78 (92.85%)
Loss Trade:
6 (7.14%)
Best Trade:
4.48 USD
Worst Trade:
-35.03 USD
Profitto lordo:
266.94 USD (266 854 pips)
Perdita lorda:
-150.29 USD (150 282 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (199.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.84 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
5.32%
Massimo carico di deposito:
7.22%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
47 (55.95%)
Short Trade:
37 (44.05%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-25.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-35.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.03 USD (1)
Crescita mensile:
-8.72%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.52 USD
Massimale:
65.99 USD (23.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.81% (35.03 USD)
Per equità:
19.92% (41.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_i 83
Gold_i 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_i 117
Gold_i 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_i 117K
Gold_i 3
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.48 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +199.84 USD
Massima perdita consecutiva: -35.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.27 12:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.17 13:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 12:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 10:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 11:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
