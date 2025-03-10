- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
110 (63.21%)
Loss Trade:
64 (36.78%)
Best Trade:
161.15 USD
Worst Trade:
-105.95 USD
Profitto lordo:
1 739.80 USD (178 753 pips)
Perdita lorda:
-1 593.06 USD (156 604 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (412.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
412.64 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
55.68%
Massimo carico di deposito:
91.92%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
143 (82.18%)
Short Trade:
31 (17.82%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
15.82 USD
Perdita media:
-24.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-150.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-255.81 USD (3)
Crescita mensile:
8.81%
Previsione annuale:
106.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
473.42 USD (60.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.73% (473.47 USD)
Per equità:
11.77% (84.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|89
|NAS100
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|79
|NAS100
|68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|11K
|NAS100
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +161.15 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +412.64 USD
Massima perdita consecutiva: -150.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
42%
0
0
USD
USD
779
USD
USD
29
99%
174
63%
56%
1.09
0.84
USD
USD
43%
1:30