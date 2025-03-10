SegnaliSezioni
Botond Ratonyi

Advanced Index Trader EA

Botond Ratonyi
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 42%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
174
Profit Trade:
110 (63.21%)
Loss Trade:
64 (36.78%)
Best Trade:
161.15 USD
Worst Trade:
-105.95 USD
Profitto lordo:
1 739.80 USD (178 753 pips)
Perdita lorda:
-1 593.06 USD (156 604 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (412.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
412.64 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
55.68%
Massimo carico di deposito:
91.92%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
143 (82.18%)
Short Trade:
31 (17.82%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
15.82 USD
Perdita media:
-24.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-150.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-255.81 USD (3)
Crescita mensile:
8.81%
Previsione annuale:
106.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
473.42 USD (60.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.73% (473.47 USD)
Per equità:
11.77% (84.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 89
NAS100 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 79
NAS100 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 11K
NAS100 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +161.15 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +412.64 USD
Massima perdita consecutiva: -150.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 11:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.03 11:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 06:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 21:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 17:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 14:23
No swaps are charged
2025.04.24 14:23
No swaps are charged
2025.04.24 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 21:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.09 19:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
