Papada Pitchayachananon

IC 182

Papada Pitchayachananon
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
1 / 5.4K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
350
Profit Trade:
300 (85.71%)
Loss Trade:
50 (14.29%)
Best Trade:
51.52 USD
Worst Trade:
-74.79 USD
Profitto lordo:
1 175.33 USD (43 408 pips)
Perdita lorda:
-856.75 USD (31 819 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (182.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
182.86 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
0.86%
Massimo carico di deposito:
18.17%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
206 (58.86%)
Short Trade:
144 (41.14%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
3.92 USD
Perdita media:
-17.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-76.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.72 USD (3)
Crescita mensile:
-3.36%
Previsione annuale:
-40.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.71 USD
Massimale:
96.18 USD (11.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.93% (78.85 USD)
Per equità:
9.92% (43.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 350
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.52 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +182.86 USD
Massima perdita consecutiva: -76.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 25
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1014
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.42 × 12
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
4.41 × 22
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
TradeMaxGlobal-Live7
5.56 × 9
ICMarketsSC-Live14
5.99 × 80
Axi-US06-Live
8.00 × 1
CMCMarkets1-Live
8.95 × 22
ICMarkets-Live03
9.35 × 77
EGlobal-Cent6
10.23 × 35
10 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.8% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.98% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 15:00
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.65% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.81% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 14:20
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.88% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 13:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 13:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 13:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
