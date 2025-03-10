- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
350
Profit Trade:
300 (85.71%)
Loss Trade:
50 (14.29%)
Best Trade:
51.52 USD
Worst Trade:
-74.79 USD
Profitto lordo:
1 175.33 USD (43 408 pips)
Perdita lorda:
-856.75 USD (31 819 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (182.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
182.86 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
0.86%
Massimo carico di deposito:
18.17%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
206 (58.86%)
Short Trade:
144 (41.14%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
3.92 USD
Perdita media:
-17.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-76.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.72 USD (3)
Crescita mensile:
-3.36%
Previsione annuale:
-40.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.71 USD
Massimale:
96.18 USD (11.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.93% (78.85 USD)
Per equità:
9.92% (43.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|350
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.52 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +182.86 USD
Massima perdita consecutiva: -76.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1014
|
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
|
ICMarketsSC-Live05
|2.42 × 12
|
Tickmill-Live
|2.75 × 32
|
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
|
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
|
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|4.41 × 22
|
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|5.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
|
TradeMaxGlobal-Live7
|5.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live14
|5.99 × 80
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|8.95 × 22
|
ICMarkets-Live03
|9.35 × 77
|
EGlobal-Cent6
|10.23 × 35
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
75%
1
5.4K
USD
USD
319
USD
USD
38
99%
350
85%
1%
1.37
0.91
USD
USD
16%
1:500