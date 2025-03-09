- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
166 (48.82%)
Loss Trade:
174 (51.18%)
Best Trade:
203.28 USD
Worst Trade:
-126.54 USD
Profitto lordo:
7 651.58 USD (5 870 184 pips)
Perdita lorda:
-7 343.45 USD (7 550 876 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (565.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
565.59 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
79.25%
Massimo carico di deposito:
14.02%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
179 (52.65%)
Short Trade:
161 (47.35%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
46.09 USD
Perdita media:
-42.20 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-124.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-370.91 USD (5)
Crescita mensile:
2.09%
Previsione annuale:
25.38%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
350.85 USD
Massimale:
735.02 USD (48.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.19% (735.02 USD)
Per equità:
24.95% (151.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|238
|BTCUSD
|98
|US30
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|674
|BTCUSD
|-295
|US30
|-71
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|BTCUSD
|-1.7M
|US30
|-7.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +203.28 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +565.59 USD
Massima perdita consecutiva: -124.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.85 × 8470
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
