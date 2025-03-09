SegnaliSezioni
Denys Babiak

ABC Trading Concept GOLD vs BTC

Denys Babiak
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 18%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
166 (48.82%)
Loss Trade:
174 (51.18%)
Best Trade:
203.28 USD
Worst Trade:
-126.54 USD
Profitto lordo:
7 651.58 USD (5 870 184 pips)
Perdita lorda:
-7 343.45 USD (7 550 876 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (565.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
565.59 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
79.25%
Massimo carico di deposito:
14.02%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
179 (52.65%)
Short Trade:
161 (47.35%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
46.09 USD
Perdita media:
-42.20 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-124.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-370.91 USD (5)
Crescita mensile:
2.09%
Previsione annuale:
25.38%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
350.85 USD
Massimale:
735.02 USD (48.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.19% (735.02 USD)
Per equità:
24.95% (151.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 238
BTCUSD 98
US30 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 674
BTCUSD -295
US30 -71
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
BTCUSD -1.7M
US30 -7.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +203.28 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +565.59 USD
Massima perdita consecutiva: -124.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 8470
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
