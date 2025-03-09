SegnaliSezioni
Yusmanto

RazerTrade Forex Hunter 1

Yusmanto
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 166%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 072
Profit Trade:
2 317 (75.42%)
Loss Trade:
755 (24.58%)
Best Trade:
167.52 USD
Worst Trade:
-34.66 USD
Profitto lordo:
5 739.99 USD (383 784 pips)
Perdita lorda:
-3 083.50 USD (351 834 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (64.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
271.07 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
98.28%
Massimo carico di deposito:
13.54%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
13.52
Long Trade:
1 656 (53.91%)
Short Trade:
1 416 (46.09%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-4.08 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-196.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.46 USD (9)
Crescita mensile:
7.21%
Previsione annuale:
88.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.76 USD
Massimale:
196.46 USD (6.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.46% (196.46 USD)
Per equità:
23.89% (723.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1098
GBPJPY 877
EURJPY 651
GBPUSD 446
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 736
GBPJPY 760
EURJPY 611
GBPUSD 550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 8.2K
GBPJPY 4.8K
EURJPY 19K
GBPUSD 405
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.52 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +64.25 USD
Massima perdita consecutiva: -196.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
HFMarketsSV-Live Server 11
5.98 × 47
3 più
Pure Automatic Trading using RazerTrade Forex Hunter (Expert Advisors)
More Information please visit razertrade dot com


Non ci sono recensioni
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.13 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 20:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.09 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.