Trade:
676
Profit Trade:
520 (76.92%)
Loss Trade:
156 (23.08%)
Best Trade:
71.40 USD
Worst Trade:
-41.90 USD
Profitto lordo:
2 008.72 USD (106 576 pips)
Perdita lorda:
-938.29 USD (79 198 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (35.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
6.70%
Massimo carico di deposito:
24.56%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.54
Long Trade:
633 (93.64%)
Short Trade:
43 (6.36%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
3.86 USD
Perdita media:
-6.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.61 USD (2)
Crescita mensile:
10.88%
Previsione annuale:
135.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 USD
Massimale:
125.37 USD (4.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.20% (125.37 USD)
Per equità:
28.47% (463.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|674
|EURUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|EURUSD
|-166
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.40 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|2.66 × 429
|
OctaFX-Real7
|4.68 × 1727
