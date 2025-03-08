SegnaliSezioni
Cesar Julian Navarro

Tradex ONE

Cesar Julian Navarro
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 50%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
676
Profit Trade:
520 (76.92%)
Loss Trade:
156 (23.08%)
Best Trade:
71.40 USD
Worst Trade:
-41.90 USD
Profitto lordo:
2 008.72 USD (106 576 pips)
Perdita lorda:
-938.29 USD (79 198 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (35.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
6.70%
Massimo carico di deposito:
24.56%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.54
Long Trade:
633 (93.64%)
Short Trade:
43 (6.36%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
3.86 USD
Perdita media:
-6.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.61 USD (2)
Crescita mensile:
10.88%
Previsione annuale:
135.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 USD
Massimale:
125.37 USD (4.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.20% (125.37 USD)
Per equità:
28.47% (463.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 674
EURUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
EURUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
EURUSD -166
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.40 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.20 × 44
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
RoboForex-Pro-6
2.66 × 429
OctaFX-Real7
4.68 × 1727
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.01 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 07:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 04:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.08 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
