Gabriel Junqueira Martins Paiva

Golden Blood

Gabriel Junqueira Martins Paiva
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
CapitalPointTrading-Live29
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
105 (67.30%)
Loss Trade:
51 (32.69%)
Best Trade:
38.45 USD
Worst Trade:
-31.35 USD
Profitto lordo:
357.74 USD (33 296 pips)
Perdita lorda:
-368.55 USD (33 202 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (55.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.22 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
21.44%
Massimo carico di deposito:
66.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
91 (58.33%)
Short Trade:
65 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
3.41 USD
Perdita media:
-7.23 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-44.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.01 USD (2)
Crescita mensile:
-9.81%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.65 USD
Massimale:
89.72 USD (53.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.17% (89.72 USD)
Per equità:
9.50% (28.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 125
EURUSD 22
NZDCHF 2
AUDCHF 1
AUDCAD 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURAUD 1
USDCHF 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 37
EURUSD -11
NZDCHF -8
AUDCHF 8
AUDCAD -7
AUDJPY -7
EURNZD -6
EURAUD -10
USDCHF -3
EURJPY -5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.5K
EURUSD 1.2K
NZDCHF -490
AUDCHF 624
AUDCAD -302
AUDJPY -418
EURNZD -466
EURAUD -676
USDCHF -195
EURJPY -665
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.45 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.22 USD
Massima perdita consecutiva: -44.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Multiple AI focused on gold trading (XAU/USD). Risk system inspired by the FTMO model, with strict daily and monthly drawdown control. Strategy optimized for consistency and capital preservation, using disciplined risk management. Ideal for traders seeking security and performance in the market!


Non ci sono recensioni
2025.09.01 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 02:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 03:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.28 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 12:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 20:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 11:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.55% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 07:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.17 15:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
