Trade:
299
Profit Trade:
151 (50.50%)
Loss Trade:
148 (49.50%)
Best Trade:
410.11 USD
Worst Trade:
-161.60 USD
Profitto lordo:
4 538.48 USD (421 849 pips)
Perdita lorda:
-3 350.10 USD (487 828 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (77.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
763.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
54.69%
Massimo carico di deposito:
12.47%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
210 (70.23%)
Short Trade:
89 (29.77%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
3.97 USD
Profitto medio:
30.06 USD
Perdita media:
-22.64 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-531.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-531.82 USD (10)
Crescita mensile:
19.29%
Previsione annuale:
234.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
225.88 USD
Massimale:
531.82 USD (30.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.20% (286.41 USD)
Per equità:
30.69% (561.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|179
|LTCUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|1K
|LTCUSD
|149
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-63K
|LTCUSD
|-3.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +410.11 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +77.08 USD
Massima perdita consecutiva: -531.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|18.12 × 66
Non ci sono recensioni
