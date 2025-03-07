- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
94 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
78.06 USD (10 803 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
94 (78.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.06 USD (94)
Indice di Sharpe:
1.21
Attività di trading:
36.07%
Massimo carico di deposito:
8.15%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
33 (35.11%)
Short Trade:
61 (64.89%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.31%
Previsione annuale:
27.99%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
26.16% (34.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|7
|USDJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|5
|AUDNZD
|5
|EURCAD
|5
|USDCAD
|4
|EURAUD
|4
|EURGBP
|4
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCAD
|1
|CADCHF
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|5
|AUDCHF
|3
|EURJPY
|6
|GBPNZD
|8
|AUDNZD
|3
|EURCAD
|4
|USDCAD
|2
|EURAUD
|3
|EURGBP
|1
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|4
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|3
|NZDCHF
|0
|GBPCHF
|4
|NZDCAD
|0
|CADCHF
|0
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1K
|AUDUSD
|669
|EURUSD
|478
|USDJPY
|764
|AUDCHF
|322
|EURJPY
|939
|GBPNZD
|1.4K
|AUDNZD
|541
|EURCAD
|633
|USDCAD
|310
|EURAUD
|570
|EURGBP
|104
|EURNZD
|643
|NZDUSD
|130
|USDCHF
|382
|CHFJPY
|421
|CADJPY
|376
|AUDJPY
|501
|NZDCHF
|52
|GBPCHF
|320
|NZDCAD
|11
|CADCHF
|29
|NZDJPY
|114
|GBPCAD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 94
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +78.06 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 9
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live22
|0.46 × 229
|
ICMarketsSC-Live26
|0.53 × 232
|
ICMarketsSC-Live20
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.64 × 656
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.75 × 161
|
ICMarketsSC-Live14
|0.78 × 1963
|
ICMarkets-Live18
|0.81 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.82 × 1184
|
ICMarketsSC-Live08
|0.92 × 61
|
ICMarketsSC-Live07
|0.98 × 185
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.02 × 1047
|
ICMarketsSC-Live05
|1.04 × 110
|
ICMarkets-Live24
|1.11 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.14 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|1.27 × 52
|
Pepperstone-Edge09
|1.27 × 11
|
Tickmill-Live
|1.27 × 944
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory , make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
136%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
46
87%
94
100%
36%
n/a
0.83
USD
USD
26%
1:500