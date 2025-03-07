SegnaliSezioni
Muhhamad Ihsan

FulcrumL

Muhhamad Ihsan
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 136%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
94 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
78.06 USD (10 803 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
94 (78.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.06 USD (94)
Indice di Sharpe:
1.21
Attività di trading:
36.07%
Massimo carico di deposito:
8.15%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
33 (35.11%)
Short Trade:
61 (64.89%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.31%
Previsione annuale:
27.99%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
26.16% (34.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 11
AUDUSD 8
EURUSD 7
USDJPY 5
AUDCHF 5
EURJPY 5
GBPNZD 5
AUDNZD 5
EURCAD 5
USDCAD 4
EURAUD 4
EURGBP 4
EURNZD 3
NZDUSD 3
USDCHF 3
CHFJPY 3
CADJPY 3
AUDJPY 3
NZDCHF 2
GBPCHF 2
NZDCAD 1
CADCHF 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 10
AUDUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 5
AUDCHF 3
EURJPY 6
GBPNZD 8
AUDNZD 3
EURCAD 4
USDCAD 2
EURAUD 3
EURGBP 1
EURNZD 4
NZDUSD 1
USDCHF 4
CHFJPY 3
CADJPY 2
AUDJPY 3
NZDCHF 0
GBPCHF 4
NZDCAD 0
CADCHF 0
NZDJPY 1
GBPCAD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1K
AUDUSD 669
EURUSD 478
USDJPY 764
AUDCHF 322
EURJPY 939
GBPNZD 1.4K
AUDNZD 541
EURCAD 633
USDCAD 310
EURAUD 570
EURGBP 104
EURNZD 643
NZDUSD 130
USDCHF 382
CHFJPY 421
CADJPY 376
AUDJPY 501
NZDCHF 52
GBPCHF 320
NZDCAD 11
CADCHF 29
NZDJPY 114
GBPCAD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 94
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +78.06 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 9
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 12
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.46 × 229
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 232
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.64 × 656
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.75 × 161
ICMarketsSC-Live14
0.78 × 1963
ICMarkets-Live18
0.81 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.82 × 1184
ICMarketsSC-Live08
0.92 × 61
ICMarketsSC-Live07
0.98 × 185
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.02 × 1047
ICMarketsSC-Live05
1.04 × 110
ICMarkets-Live24
1.11 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.14 × 7
EightcapLtd-Real-4
1.27 × 52
Pepperstone-Edge09
1.27 × 11
Tickmill-Live
1.27 × 944
This is part of the fulcrum series signal, this signal utilizes the reverse flow of the trend. This is a measured signal, although DD this signal will return profit for a certain period, it is not easy to create a signal with 100% victory , make sure to use a broker with a low spread because some positions will be closed even with a small profit to ensure 100% victory.  ......for free signal come to my web www dot perfectforex dot net ......Happy trading :)
Non ci sono recensioni
2025.09.20 14:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 08:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.17 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 17:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 00:17
Share of trading days is too low
2025.04.04 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FulcrumL
30USD al mese
136%
0
0
USD
130
USD
46
87%
94
100%
36%
n/a
0.83
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.