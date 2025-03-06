Descrizione dell'account MT5 Copy Trading VORTEX

Benvenuti al nostro servizio di copy trading su MT5, progettato per massimizzare le vostre opportunità offrendovi al contempo una gestione semplificata del conto. Ecco i dettagli di come funziona la nostra offerta:

Caratteristiche principali:

Dimensioni dei lotti: Tutte le posizioni aperte utilizzeranno lotti di dimensioni comprese tra 0,01 e 0,05 , adatti per una gestione prudente del capitale.

Tutte le posizioni aperte utilizzeranno lotti di dimensioni comprese tra , adatti per una gestione prudente del capitale. Capitale consigliato: Il capitale minimo consigliato è 500 USD o più per monitorare efficacemente le nostre operazioni.

Il capitale minimo consigliato è per monitorare efficacemente le nostre operazioni. Regolazioni automatiche: Regoliamo il stop loss (SL) e il prendere profitto (TP) a nostra discrezione e tali modifiche verranno automaticamente riflesse sul tuo account.

Regoliamo il e il a nostra discrezione e tali modifiche verranno automaticamente riflesse sul tuo account. Posizioni di apertura e chiusura: Tutte le posizioni che apriamo o chiudiamo verranno automaticamente replicate sul tuo account. Non è possibile chiudere manualmente le posizioni , poiché ciò comporterà l'apertura automatica di una nuova posizione, in sincronia con le nostre impostazioni.

Per i nuovi abbonati:

Quando ti abboni al nostro servizio, tutte le posizioni aperte sul nostro conto principale verranno immediatamente replicate sul tuo conto al prezzo di mercato corrente. Ciò significa che le tue prime negoziazioni potrebbero non riflettere la piena performance del conto. VORTICE .

Condizioni tecniche obbligatorie:

Per garantire un connessione stabile e affidabile con il nostro server di copy trading, è obbligatorio utilizzare un VPS (cloud) . Ciò aiuta a ridurre al minimo le interruzioni della connessione e garantisce la rapida esecuzione degli ordini sul tuo account.

Broker consigliato:

Ti consigliamo di utilizzare il broker Eightcap , con il quale abbiamo negoziato sconti esclusivi. Se desideri aprire un conto live con Eightcap, contattaci per ricevere un link speciale.

Importante disclaimer:

Nessuna garanzia di risultati: I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri. Non garantiamo alcun risultato, né profitti né perdite.

I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri. Non garantiamo alcun risultato, né profitti né perdite. Responsabilità per i rischi: Iscrivendoti, accetti che non siamo responsabili per perdite o guadagni effettuato sul tuo account. L'installazione del sistema di copy trading avviene a propria discrezione e sotto la propria piena responsabilità.

Iscrivendoti, accetti che non siamo responsabili per effettuato sul tuo account. L'installazione del sistema di copy trading avviene a propria discrezione e sotto la propria piena responsabilità. Rischi associati al trading: Il trading comporta rischi significativi, tra cui la perdita totale del capitale. Il tuo account potrebbe essere liquidato a causa di movimenti di mercato e non saremo ritenuti responsabili per tali perdite.

Se avete domande o desiderate maggiori informazioni, non esitate a contattarci. Siamo qui per supportarti! Italiano: https://discord.gg/8RgcZdu7xK











