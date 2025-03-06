SegnaliSezioni
Jessy Gagne-deschamps

BTCUSD XAUUSD Vortex NT Digitals

Jessy Gagne-deschamps
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 120 USD al mese
crescita dal 2025 -25%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
383
Profit Trade:
198 (51.69%)
Loss Trade:
185 (48.30%)
Best Trade:
53.31 USD
Worst Trade:
-46.83 USD
Profitto lordo:
987.64 USD (1 267 514 pips)
Perdita lorda:
-1 113.76 USD (1 851 768 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (79.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
37.26%
Massimo carico di deposito:
69.02%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
195 (50.91%)
Short Trade:
188 (49.09%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
4.99 USD
Perdita media:
-6.02 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-43.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.70 USD (5)
Crescita mensile:
2.84%
Previsione annuale:
34.41%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
216.33 USD
Massimale:
276.23 USD (49.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.34% (276.23 USD)
Per equità:
11.81% (42.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 157
US30 115
XAUUSD 77
NDX100 21
USDCAD 6
USOUSD 4
GBPJPY 1
ETHUSD 1
JPN225 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -169
US30 1
XAUUSD 6
NDX100 23
USDCAD 9
USOUSD -2
GBPJPY 2
ETHUSD 2
JPN225 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -642K
US30 13K
XAUUSD 440
NDX100 8.2K
USDCAD 332
USOUSD -514
GBPJPY 83
ETHUSD 7K
JPN225 29K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.31 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +79.78 USD
Massima perdita consecutiva: -43.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 28
Eightcap-Live
1.00 × 6
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Descrizione dell'account MT5 Copy Trading VORTEX

Benvenuti al nostro servizio di copy trading su MT5, progettato per massimizzare le vostre opportunità offrendovi al contempo una gestione semplificata del conto. Ecco i dettagli di come funziona la nostra offerta:

Caratteristiche principali:

  • Dimensioni dei lotti:   Tutte le posizioni aperte utilizzeranno lotti di dimensioni comprese tra   0,01 e 0,05 , adatti per una gestione prudente del capitale.
  • Capitale consigliato:   Il capitale minimo consigliato è   500 USD o più   per monitorare efficacemente le nostre operazioni.
  • Regolazioni automatiche:   Regoliamo il   stop loss (SL)   e il   prendere profitto (TP)   a nostra discrezione e tali modifiche verranno automaticamente riflesse sul tuo account.
  • Posizioni di apertura e chiusura:   Tutte le posizioni che apriamo o chiudiamo verranno automaticamente replicate sul tuo account.   Non è possibile chiudere manualmente le posizioni , poiché ciò comporterà l'apertura automatica di una nuova posizione, in sincronia con le nostre impostazioni.

Per i nuovi abbonati:

  • Quando ti abboni al nostro servizio, tutte le posizioni aperte sul nostro conto principale verranno immediatamente replicate sul tuo conto al prezzo di mercato corrente. Ciò significa che le tue prime negoziazioni potrebbero non riflettere la piena performance del conto.   VORTICE .

Condizioni tecniche obbligatorie:

Per garantire un   connessione stabile e affidabile   con il nostro server di copy trading,   è obbligatorio utilizzare un VPS (cloud) . Ciò aiuta a ridurre al minimo le interruzioni della connessione e garantisce la rapida esecuzione degli ordini sul tuo account.

Broker consigliato:

Ti consigliamo di utilizzare il broker   Eightcap , con il quale abbiamo negoziato sconti esclusivi. Se desideri aprire un conto live con Eightcap, contattaci per ricevere un link speciale.

Importante disclaimer:

  • Nessuna garanzia di risultati:   I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri. Non garantiamo alcun risultato, né profitti né perdite.
  • Responsabilità per i rischi:   Iscrivendoti, accetti che non siamo responsabili per   perdite o guadagni   effettuato sul tuo account. L'installazione del sistema di copy trading avviene a propria discrezione e sotto la propria piena responsabilità.
  • Rischi associati al trading:   Il trading comporta rischi significativi, tra cui la perdita totale del capitale. Il tuo account potrebbe essere liquidato a causa di movimenti di mercato e non saremo ritenuti responsabili per tali perdite.

Se avete domande o desiderate maggiori informazioni, non esitate a contattarci. Siamo qui per supportarti! Italiano: https://discord.gg/8RgcZdu7xK




Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 15:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 16:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 00:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.08 00:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.07 01:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 18:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.06 15:15
Share of trading days is too low
2025.03.06 15:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.06 15:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.06 14:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 14:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.06 14:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.06 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.06 14:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
