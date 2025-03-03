SegnaliSezioni
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny

NYDGolden

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 53%
VantageInternational-Live 4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
791
Profit Trade:
656 (82.93%)
Loss Trade:
135 (17.07%)
Best Trade:
2 051.69 EUR
Worst Trade:
-6 179.62 EUR
Profitto lordo:
40 221.45 EUR (263 272 pips)
Perdita lorda:
-28 391.98 EUR (177 697 pips)
Vincite massime consecutive:
122 (3 388.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 481.70 EUR (43)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
36.24%
Massimo carico di deposito:
41.93%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
627 (79.27%)
Short Trade:
164 (20.73%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
14.96 EUR
Profitto medio:
61.31 EUR
Perdita media:
-210.31 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-597.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7 282.87 EUR (3)
Crescita mensile:
1.78%
Previsione annuale:
20.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
545.37 EUR
Massimale:
7 406.02 EUR (70.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.57% (7 406.92 EUR)
Per equità:
22.76% (4 914.94 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 789
AUDCAD+ 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 13K
AUDCAD+ 17
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 85K
AUDCAD+ 260
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 051.69 EUR
Worst Trade: -6 180 EUR
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 388.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -597.88 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signal GOLDEN
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 22:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 04:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 00:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
