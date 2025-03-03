- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
791
Profit Trade:
656 (82.93%)
Loss Trade:
135 (17.07%)
Best Trade:
2 051.69 EUR
Worst Trade:
-6 179.62 EUR
Profitto lordo:
40 221.45 EUR (263 272 pips)
Perdita lorda:
-28 391.98 EUR (177 697 pips)
Vincite massime consecutive:
122 (3 388.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3 481.70 EUR (43)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
36.24%
Massimo carico di deposito:
41.93%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
627 (79.27%)
Short Trade:
164 (20.73%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
14.96 EUR
Profitto medio:
61.31 EUR
Perdita media:
-210.31 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-597.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7 282.87 EUR (3)
Crescita mensile:
1.78%
Previsione annuale:
20.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
545.37 EUR
Massimale:
7 406.02 EUR (70.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.57% (7 406.92 EUR)
Per equità:
22.76% (4 914.94 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|789
|AUDCAD+
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|13K
|AUDCAD+
|17
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|85K
|AUDCAD+
|260
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 051.69 EUR
Worst Trade: -6 180 EUR
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 388.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -597.88 EUR
Signal GOLDEN
