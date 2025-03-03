SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RLH 777
Luciliadi

RLH 777

Luciliadi
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 46%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
115 (91.26%)
Loss Trade:
11 (8.73%)
Best Trade:
219.92 USD
Worst Trade:
-159.45 USD
Profitto lordo:
4 493.00 USD (58 945 pips)
Perdita lorda:
-740.74 USD (4 459 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (1 980.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 980.02 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
96.00%
Massimo carico di deposito:
15.62%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
22.49
Long Trade:
39 (30.95%)
Short Trade:
87 (69.05%)
Fattore di profitto:
6.07
Profitto previsto:
29.78 USD
Profitto medio:
39.07 USD
Perdita media:
-67.34 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-151.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.45 USD (1)
Crescita mensile:
1.49%
Previsione annuale:
21.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.00 USD
Massimale:
166.82 USD (1.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.75% (162.45 USD)
Per equità:
30.72% (2 025.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.dmb 17
EURGBP.dmb 14
GBPNZD.dmb 12
EURUSD.dmb 7
GBPAUD.dmb 7
EURNZD.dmb 7
AUDNZD.dmb 7
EURAUD.dmb 6
AUDCHF.dmb 6
GBPJPY.dmb 5
USDCAD.dmb 5
AUDCAD.dmb 4
GBPCAD.dmb 4
EURCAD.dmb 4
NZDUSD.dmb 3
EURCHF.dmb 3
NZDCHF.dmb 3
AUDJPY.dmb 3
NZDCAD.dmb 2
AUDUSD.dmb 2
USDCHF.dmb 2
GBPCHF.dmb 1
USDJPY.dmb 1
EURJPY.dmb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.dmb 523
EURGBP.dmb 301
GBPNZD.dmb 610
EURUSD.dmb 267
GBPAUD.dmb 151
EURNZD.dmb 379
AUDNZD.dmb -52
EURAUD.dmb 215
AUDCHF.dmb 65
GBPJPY.dmb 108
USDCAD.dmb 337
AUDCAD.dmb 49
GBPCAD.dmb 188
EURCAD.dmb 93
NZDUSD.dmb 185
EURCHF.dmb 51
NZDCHF.dmb 24
AUDJPY.dmb 14
NZDCAD.dmb 71
AUDUSD.dmb 50
USDCHF.dmb 37
GBPCHF.dmb 49
USDJPY.dmb 36
EURJPY.dmb 19
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.dmb 5.8K
EURGBP.dmb 2.6K
GBPNZD.dmb 11K
EURUSD.dmb 2.9K
GBPAUD.dmb 2.7K
EURNZD.dmb 6.9K
AUDNZD.dmb -586
EURAUD.dmb 3.8K
AUDCHF.dmb 682
GBPJPY.dmb 1.9K
USDCAD.dmb 5K
AUDCAD.dmb 853
GBPCAD.dmb 2.8K
EURCAD.dmb 1.5K
NZDUSD.dmb 1.9K
EURCHF.dmb 503
NZDCHF.dmb 322
AUDJPY.dmb 339
NZDCAD.dmb 1.1K
AUDUSD.dmb 561
USDCHF.dmb 381
GBPCHF.dmb 425
USDJPY.dmb 571
EURJPY.dmb 312
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +219.92 USD
Worst Trade: -159 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 980.02 USD
Massima perdita consecutiva: -151.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Major currency, Minor currency, and Cross currency.
Non ci sono recensioni
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.17 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.03 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 12:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RLH 777
30USD al mese
46%
0
0
USD
6.6K
USD
44
0%
126
91%
96%
6.06
29.78
USD
31%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.