- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
386
Profit Trade:
187 (48.44%)
Loss Trade:
199 (51.55%)
Best Trade:
19.83 USD
Worst Trade:
-5.12 USD
Profitto lordo:
510.68 USD (77 053 pips)
Perdita lorda:
-367.41 USD (44 213 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (30.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.84 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
14.81%
Massimo carico di deposito:
5.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.68
Long Trade:
195 (50.52%)
Short Trade:
191 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-1.85 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-30.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.63 USD (9)
Crescita mensile:
-0.66%
Previsione annuale:
-8.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.63 USD
Massimale:
30.63 USD (6.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.42% (29.32 USD)
Per equità:
2.47% (5.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|347
|EURJPY
|24
|GBPJPY
|14
|XAUUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|118
|EURJPY
|-14
|GBPJPY
|38
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|25K
|EURJPY
|1.5K
|GBPJPY
|6.7K
|XAUUSD
|92
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.83 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +30.40 USD
Massima perdita consecutiva: -30.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live10
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live32
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
KohleCapitalMarkets-Live
|1.35 × 80
|
ICMarketsSC-Live03
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.56 × 1181
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.76 × 29
|
ICMarketsSC-Live23
|1.77 × 286
|
ICMarketsSC-Live09
|1.96 × 1496
|
ICMarketsSC-Live24
|2.35 × 193
|
FXCL-Main2
|2.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|2.77 × 150
|
ICMarketsSC-Live25
|2.83 × 186
|
ICMarketsSC-Live20
|3.88 × 72
|
MEXAtlantic-Real-2
|4.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|4.36 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|4.56 × 32
波段策略，一次一单，带止损，无浮亏。最大回撤20%，年化收益40%-60%；最低200美金1:1跟单小资金友好。2000美金则1:10以此类推。低风险，稳定型产品。
