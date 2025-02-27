SegnaliSezioni
Cai Li

EurasiaPlanet

Cai Li
0 recensioni
Affidabilità
102 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 54%
ICMarketsSC-Live09
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
386
Profit Trade:
187 (48.44%)
Loss Trade:
199 (51.55%)
Best Trade:
19.83 USD
Worst Trade:
-5.12 USD
Profitto lordo:
510.68 USD (77 053 pips)
Perdita lorda:
-367.41 USD (44 213 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (30.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.84 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
14.81%
Massimo carico di deposito:
5.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.68
Long Trade:
195 (50.52%)
Short Trade:
191 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.73 USD
Perdita media:
-1.85 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-30.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.63 USD (9)
Crescita mensile:
-0.66%
Previsione annuale:
-8.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.63 USD
Massimale:
30.63 USD (6.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.42% (29.32 USD)
Per equità:
2.47% (5.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 347
EURJPY 24
GBPJPY 14
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 118
EURJPY -14
GBPJPY 38
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 25K
EURJPY 1.5K
GBPJPY 6.7K
XAUUSD 92
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.83 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +30.40 USD
Massima perdita consecutiva: -30.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.32 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live32
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 563
KohleCapitalMarkets-Live
1.35 × 80
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.56 × 1181
MonetaMarkets-Live 6
1.76 × 29
ICMarketsSC-Live23
1.77 × 286
ICMarketsSC-Live09
1.96 × 1496
ICMarketsSC-Live24
2.35 × 193
FXCL-Main2
2.75 × 4
ICMarketsSC-Live26
2.77 × 150
ICMarketsSC-Live25
2.83 × 186
ICMarketsSC-Live20
3.88 × 72
MEXAtlantic-Real-2
4.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
4.36 × 11
FusionMarkets-Live 2
4.56 × 32
23 più
波段策略，一次一单，带止损，无浮亏。最大回撤20%，年化收益40%-60%；最低200美金1:1跟单小资金友好。2000美金则1:10以此类推。低风险，稳定型产品。
Non ci sono recensioni
2025.02.27 04:30
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.61% of days out of 498 days of the signal's entire lifetime.
