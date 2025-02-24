- Crescita
Trade:
484
Profit Trade:
261 (53.92%)
Loss Trade:
223 (46.07%)
Best Trade:
92.37 USD
Worst Trade:
-55.07 USD
Profitto lordo:
2 619.69 USD (192 962 pips)
Perdita lorda:
-2 309.34 USD (202 342 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (39.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.31 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
18.04%
Massimo carico di deposito:
21.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
401 (82.85%)
Short Trade:
83 (17.15%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
10.04 USD
Perdita media:
-10.36 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-49.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-294.42 USD (7)
Crescita mensile:
0.21%
Previsione annuale:
2.45%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.60 USD
Massimale:
294.46 USD (31.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.57% (287.41 USD)
Per equità:
32.17% (300.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|442
|GBPUSD
|18
|GBPNZD
|10
|EURGBP
|5
|GBPJPY
|3
|BTCUSD
|2
|AUDSGD
|1
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|325
|GBPUSD
|-33
|GBPNZD
|-4
|EURGBP
|-10
|GBPJPY
|35
|BTCUSD
|-3
|AUDSGD
|0
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|-1
|EURUSD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPNZD
|-210
|EURGBP
|-747
|GBPJPY
|5.1K
|BTCUSD
|-26K
|AUDSGD
|13
|USDCHF
|126
|NZDUSD
|-35
|EURUSD
|-116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +92.37 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +39.10 USD
Massima perdita consecutiva: -49.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 22
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 155
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 168
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 464
|
Exness-MT5Real8
|1.06 × 131
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 2964
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 2105
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.11 × 741
|
FusionMarkets-Live
|2.38 × 68
|
TitanFX-MT5-01
|2.57 × 165
|
BlackBullMarkets-Live
|2.60 × 5
|
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|3.20 × 45
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.16 × 50
|
FBS-Real
|5.00 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.08 × 178
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|5.53 × 458
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
61%
0
0
USD
USD
576
USD
USD
31
47%
484
53%
18%
1.13
0.64
USD
USD
36%
1:500