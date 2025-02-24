SegnaliSezioni
Sutanto Hokermin

GOLDy Alex

Sutanto Hokermin
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 61%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
484
Profit Trade:
261 (53.92%)
Loss Trade:
223 (46.07%)
Best Trade:
92.37 USD
Worst Trade:
-55.07 USD
Profitto lordo:
2 619.69 USD (192 962 pips)
Perdita lorda:
-2 309.34 USD (202 342 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (39.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.31 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
18.04%
Massimo carico di deposito:
21.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
401 (82.85%)
Short Trade:
83 (17.15%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
10.04 USD
Perdita media:
-10.36 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-49.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-294.42 USD (7)
Crescita mensile:
0.21%
Previsione annuale:
2.45%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.60 USD
Massimale:
294.46 USD (31.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.57% (287.41 USD)
Per equità:
32.17% (300.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 442
GBPUSD 18
GBPNZD 10
EURGBP 5
GBPJPY 3
BTCUSD 2
AUDSGD 1
USDCHF 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 325
GBPUSD -33
GBPNZD -4
EURGBP -10
GBPJPY 35
BTCUSD -3
AUDSGD 0
USDCHF 3
NZDUSD -1
EURUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD -1.7K
GBPNZD -210
EURGBP -747
GBPJPY 5.1K
BTCUSD -26K
AUDSGD 13
USDCHF 126
NZDUSD -35
EURUSD -116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.37 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +39.10 USD
Massima perdita consecutiva: -49.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 22
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 155
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 168
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 464
Exness-MT5Real8
1.06 × 131
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 2105
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-2
2.11 × 741
FusionMarkets-Live
2.38 × 68
TitanFX-MT5-01
2.57 × 165
BlackBullMarkets-Live
2.60 × 5
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real3
3.20 × 45
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
VantageInternational-Live
4.16 × 50
FBS-Real
5.00 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
5.08 × 178
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real5
5.53 × 458
21 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 11:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 16:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 08:54
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.75% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 01:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 22:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 11:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 04:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 04:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 12:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
