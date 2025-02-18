- Crescita
Trade:
1 809
Profit Trade:
1 275 (70.48%)
Loss Trade:
534 (29.52%)
Best Trade:
449.27 USD
Worst Trade:
-1 386.79 USD
Profitto lordo:
25 490.57 USD (2 524 825 pips)
Perdita lorda:
-23 532.34 USD (203 285 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (191.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 853.40 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
60.73%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
890 (49.20%)
Short Trade:
919 (50.80%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
19.99 USD
Perdita media:
-44.07 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-243.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 646.23 USD (2)
Crescita mensile:
-11.50%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
435.39 USD
Massimale:
2 439.05 USD (22.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.74% (1 145.78 USD)
Per equità:
97.70% (3 149.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDxx
|1167
|NZDCADxx
|324
|AUDCADxx
|250
|AUDNZDxx
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDxx
|-28
|NZDCADxx
|2.5K
|AUDCADxx
|3K
|AUDNZDxx
|-317
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDxx
|3.8K
|NZDCADxx
|16K
|AUDCADxx
|35K
|AUDNZDxx
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +449.27 USD
Worst Trade: -1 387 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +191.57 USD
Massima perdita consecutiva: -243.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
