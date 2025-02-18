SegnaliSezioni
Derek Rodrigues Correa

DR PAMM

Derek Rodrigues Correa
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 42%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 809
Profit Trade:
1 275 (70.48%)
Loss Trade:
534 (29.52%)
Best Trade:
449.27 USD
Worst Trade:
-1 386.79 USD
Profitto lordo:
25 490.57 USD (2 524 825 pips)
Perdita lorda:
-23 532.34 USD (203 285 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (191.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 853.40 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
60.73%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
890 (49.20%)
Short Trade:
919 (50.80%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
19.99 USD
Perdita media:
-44.07 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-243.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 646.23 USD (2)
Crescita mensile:
-11.50%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
435.39 USD
Massimale:
2 439.05 USD (22.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.74% (1 145.78 USD)
Per equità:
97.70% (3 149.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDxx 1167
NZDCADxx 324
AUDCADxx 250
AUDNZDxx 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDxx -28
NZDCADxx 2.5K
AUDCADxx 3K
AUDNZDxx -317
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDxx 3.8K
NZDCADxx 16K
AUDCADxx 35K
AUDNZDxx -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +449.27 USD
Worst Trade: -1 387 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +191.57 USD
Massima perdita consecutiva: -243.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;

Operações com CFD's possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;

Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Non ci sono recensioni
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.