- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 319
Profit Trade:
1 664 (71.75%)
Loss Trade:
655 (28.24%)
Best Trade:
2 825.70 USD
Worst Trade:
-2 372.30 USD
Profitto lordo:
646 382.91 USD (482 935 pips)
Perdita lorda:
-370 977.06 USD (107 847 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (2 166.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 088.63 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
52.62%
Massimo carico di deposito:
68.86%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
17.79
Long Trade:
1 426 (61.49%)
Short Trade:
893 (38.51%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
118.76 USD
Profitto medio:
388.45 USD
Perdita media:
-566.38 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-12 767.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 767.60 USD (15)
Crescita mensile:
0.13%
Previsione annuale:
1.56%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.14 USD
Massimale:
15 479.47 USD (7.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.57% (3 466.45 USD)
Per equità:
15.99% (3 922.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|994
|XAUBTC.stp
|858
|XAUUSD
|279
|XAGUSD
|83
|USoil
|34
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|17
|BTCUSD
|15
|WTIBTC
|2
|XAUUSD.stp
|2
|BTCUSD.stp
|2
|XAGBTC.stp
|2
|XAUETH
|1
|XAGBTC
|1
|WTIBTC.stp
|1
|WTIUSD.stp
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUBTC
|148K
|XAUBTC.stp
|96K
|XAUUSD
|20K
|XAGUSD
|7K
|USoil
|2.3K
|EURUSD
|-248
|GBPUSD
|304
|BTCUSD
|1.3K
|WTIBTC
|0
|XAUUSD.stp
|49
|BTCUSD.stp
|-28
|XAGBTC.stp
|797
|XAUETH
|-24
|XAGBTC
|0
|WTIBTC.stp
|135
|WTIUSD.stp
|-7
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUBTC
|41K
|XAUBTC.stp
|31K
|XAUUSD
|23K
|XAGUSD
|1.2K
|USoil
|249
|EURUSD
|-109
|GBPUSD
|554
|BTCUSD
|136K
|WTIBTC
|0
|XAUUSD.stp
|40
|BTCUSD.stp
|-1.8K
|XAGBTC.stp
|124
|XAUETH
|-743
|XAGBTC
|0
|WTIBTC.stp
|133
|WTIUSD.stp
|-6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 825.70 USD
Worst Trade: -2 372 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 166.14 USD
Massima perdita consecutiva: -12 767.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
NCESC-Live
|5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Bybit-Live
|23.33 × 18
I have been tracking the signal for three months and decide to subscribe today. The performance is really amazing for XAUBTC. Please keep it going!