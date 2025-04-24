SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX1
Ai Jing Gao

THPX1

Ai Jing Gao
1 recensione
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 99%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 319
Profit Trade:
1 664 (71.75%)
Loss Trade:
655 (28.24%)
Best Trade:
2 825.70 USD
Worst Trade:
-2 372.30 USD
Profitto lordo:
646 382.91 USD (482 935 pips)
Perdita lorda:
-370 977.06 USD (107 847 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (2 166.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 088.63 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
52.62%
Massimo carico di deposito:
68.86%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
17.79
Long Trade:
1 426 (61.49%)
Short Trade:
893 (38.51%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
118.76 USD
Profitto medio:
388.45 USD
Perdita media:
-566.38 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-12 767.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 767.60 USD (15)
Crescita mensile:
0.13%
Previsione annuale:
1.56%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.14 USD
Massimale:
15 479.47 USD (7.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.57% (3 466.45 USD)
Per equità:
15.99% (3 922.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUBTC 994
XAUBTC.stp 858
XAUUSD 279
XAGUSD 83
USoil 34
EURUSD 19
GBPUSD 17
BTCUSD 15
WTIBTC 2
XAUUSD.stp 2
BTCUSD.stp 2
XAGBTC.stp 2
XAUETH 1
XAGBTC 1
WTIBTC.stp 1
WTIUSD.stp 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUBTC 148K
XAUBTC.stp 96K
XAUUSD 20K
XAGUSD 7K
USoil 2.3K
EURUSD -248
GBPUSD 304
BTCUSD 1.3K
WTIBTC 0
XAUUSD.stp 49
BTCUSD.stp -28
XAGBTC.stp 797
XAUETH -24
XAGBTC 0
WTIBTC.stp 135
WTIUSD.stp -7
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUBTC 41K
XAUBTC.stp 31K
XAUUSD 23K
XAGUSD 1.2K
USoil 249
EURUSD -109
GBPUSD 554
BTCUSD 136K
WTIBTC 0
XAUUSD.stp 40
BTCUSD.stp -1.8K
XAGBTC.stp 124
XAUETH -743
XAGBTC 0
WTIBTC.stp 133
WTIUSD.stp -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 825.70 USD
Worst Trade: -2 372 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 166.14 USD
Massima perdita consecutiva: -12 767.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.33 × 18
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Valutazione media:
xieyibu2002
31
xieyibu2002 2025.04.24 19:27 
 

I have been tracking the signal for three months and decide to subscribe today. The performance is really amazing for XAUBTC. Please keep it going!

2025.09.11 18:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 23:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX1
50USD al mese
99%
0
0
USD
139K
USD
44
34%
2 319
71%
53%
1.74
118.76
USD
99%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.