Adrian Nieves De La Cruz

ECN_Risky

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 59%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 667
Profit Trade:
1 822 (68.31%)
Loss Trade:
845 (31.68%)
Best Trade:
72.69 EUR
Worst Trade:
-483.10 EUR
Profitto lordo:
8 619.80 EUR (489 794 pips)
Perdita lorda:
-7 857.38 EUR (412 955 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (340.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
340.43 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
71.59%
Massimo carico di deposito:
13.89%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
1 377 (51.63%)
Short Trade:
1 290 (48.37%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.29 EUR
Profitto medio:
4.73 EUR
Perdita media:
-9.30 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-50.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-483.10 EUR (1)
Crescita mensile:
11.54%
Previsione annuale:
140.03%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
821.45 EUR
Massimale:
858.19 EUR (42.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.91% (858.19 EUR)
Per equità:
52.24% (731.64 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 779
NZDCAD 679
AUDCAD 505
GBPUSD 238
AUDUSD 105
USDJPY 60
EURGBP 36
EURUSD 35
.US30Cash 34
EURAUD 30
GBPAUD 28
AUDNZD 24
EURNZD 16
USDCAD 14
NZDUSD 12
CHFJPY 11
USDCHF 10
EURJPY 10
.USTECHCash 9
.US500Cash 8
AUDJPY 7
GBPJPY 6
GBPCHF 5
GBPCAD 3
EURCAD 2
EURCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
NZDCAD 362
AUDCAD 515
GBPUSD -974
AUDUSD 58
USDJPY -289
EURGBP -66
EURUSD 124
.US30Cash -183
EURAUD 112
GBPAUD -45
AUDNZD -3
EURNZD -90
USDCAD -37
NZDUSD -30
CHFJPY 49
USDCHF -5
EURJPY -79
.USTECHCash -54
.US500Cash -17
AUDJPY 40
GBPJPY -109
GBPCHF 5
GBPCAD 3
EURCAD 1
EURCHF -4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 108K
NZDCAD 22K
AUDCAD 27K
GBPUSD -50K
AUDUSD 1.2K
USDJPY -10K
EURGBP -1.4K
EURUSD 7.9K
.US30Cash -11K
EURAUD 5.8K
GBPAUD -562
AUDNZD 73
EURNZD -7.2K
USDCAD -2.1K
NZDUSD -928
CHFJPY 4.9K
USDCHF -236
EURJPY -4.7K
.USTECHCash -4.9K
.US500Cash -1.6K
AUDJPY 2.9K
GBPJPY -6.8K
GBPCHF 198
GBPCAD 138
EURCAD 46
EURCHF -48
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.69 EUR
Worst Trade: -483 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +340.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.17 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 4
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
VantageFXInternational-Live 7
0.47 × 19
GoMarkets-Real 1
0.50 × 527
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
TradersGlobalGroup-Live 2
0.51 × 303
ICMarketsSC-Live22
0.53 × 32
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 305
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
ICMarketsSC-Live11
0.60 × 5
Non ci sono recensioni
2025.07.02 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 09:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.02.28 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ECN_Risky
30USD al mese
59%
0
0
USD
1.5K
EUR
58
94%
2 667
68%
72%
1.09
0.29
EUR
52%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.