Trade:
2 667
Profit Trade:
1 822 (68.31%)
Loss Trade:
845 (31.68%)
Best Trade:
72.69 EUR
Worst Trade:
-483.10 EUR
Profitto lordo:
8 619.80 EUR (489 794 pips)
Perdita lorda:
-7 857.38 EUR (412 955 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (340.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
340.43 EUR (24)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
71.59%
Massimo carico di deposito:
13.89%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
1 377 (51.63%)
Short Trade:
1 290 (48.37%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.29 EUR
Profitto medio:
4.73 EUR
Perdita media:
-9.30 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-50.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-483.10 EUR (1)
Crescita mensile:
11.54%
Previsione annuale:
140.03%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
821.45 EUR
Massimale:
858.19 EUR (42.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.91% (858.19 EUR)
Per equità:
52.24% (731.64 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|779
|NZDCAD
|679
|AUDCAD
|505
|GBPUSD
|238
|AUDUSD
|105
|USDJPY
|60
|EURGBP
|36
|EURUSD
|35
|.US30Cash
|34
|EURAUD
|30
|GBPAUD
|28
|AUDNZD
|24
|EURNZD
|16
|USDCAD
|14
|NZDUSD
|12
|CHFJPY
|11
|USDCHF
|10
|EURJPY
|10
|.USTECHCash
|9
|.US500Cash
|8
|AUDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|GBPCHF
|5
|GBPCAD
|3
|EURCAD
|2
|EURCHF
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|NZDCAD
|362
|AUDCAD
|515
|GBPUSD
|-974
|AUDUSD
|58
|USDJPY
|-289
|EURGBP
|-66
|EURUSD
|124
|.US30Cash
|-183
|EURAUD
|112
|GBPAUD
|-45
|AUDNZD
|-3
|EURNZD
|-90
|USDCAD
|-37
|NZDUSD
|-30
|CHFJPY
|49
|USDCHF
|-5
|EURJPY
|-79
|.USTECHCash
|-54
|.US500Cash
|-17
|AUDJPY
|40
|GBPJPY
|-109
|GBPCHF
|5
|GBPCAD
|3
|EURCAD
|1
|EURCHF
|-4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|108K
|NZDCAD
|22K
|AUDCAD
|27K
|GBPUSD
|-50K
|AUDUSD
|1.2K
|USDJPY
|-10K
|EURGBP
|-1.4K
|EURUSD
|7.9K
|.US30Cash
|-11K
|EURAUD
|5.8K
|GBPAUD
|-562
|AUDNZD
|73
|EURNZD
|-7.2K
|USDCAD
|-2.1K
|NZDUSD
|-928
|CHFJPY
|4.9K
|USDCHF
|-236
|EURJPY
|-4.7K
|.USTECHCash
|-4.9K
|.US500Cash
|-1.6K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPJPY
|-6.8K
|GBPCHF
|198
|GBPCAD
|138
|EURCAD
|46
|EURCHF
|-48
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +72.69 EUR
Worst Trade: -483 EUR
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +340.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.17 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-Real3
|0.00 × 2
Exness-Real6
|0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 4
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
TitanFX-01
|0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
VantageFXInternational-Live 7
|0.47 × 19
GoMarkets-Real 1
|0.50 × 527
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.51 × 303
ICMarketsSC-Live22
|0.53 × 32
ICMarketsSC-Live06
|0.57 × 305
BlackBullMarkets-Live
|0.58 × 74
ICMarketsSC-Live11
|0.60 × 5
