Quan Feng

Bmfb05

Quan Feng
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 38%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
592
Profit Trade:
361 (60.97%)
Loss Trade:
231 (39.02%)
Best Trade:
187.30 USD
Worst Trade:
-120.42 USD
Profitto lordo:
12 513.36 USD (260 938 pips)
Perdita lorda:
-12 133.37 USD (228 204 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (458.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
466.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.65%
Massimo carico di deposito:
7.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
308 (52.03%)
Short Trade:
284 (47.97%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
34.66 USD
Perdita media:
-52.53 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-304.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-351.98 USD (4)
Crescita mensile:
40.37%
Previsione annuale:
489.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.57 USD
Massimale:
1 476.23 USD (63.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.31% (1 476.23 USD)
Per equità:
5.39% (51.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 592
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 380
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +187.30 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +458.89 USD
Massima perdita consecutiva: -304.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.33 × 3
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.90 × 68
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3070
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
3.43 × 294
Tickmill-Live02
3.47 × 70
DooPrime-Live 4
3.47 × 19
ICMarketsSC-Live06
3.48 × 291
Tickmill-Live04
3.87 × 39
ICMarketsSC-Live08
4.25 × 69
ICMarketsSC-Live23
4.71 × 7
ICMarketsSC-Live07
5.22 × 99
ICMarketsSC-Live05
5.25 × 77
ICMarketsSC-Live12
6.56 × 530
11 più
bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损5%以内，永无爆仓风险！长期风险50%+，属于高风险模式！复利三年挑战100倍利润！

（挑战3年1000美金复利到10万美金） 欢迎一起见证奇迹EA诞生！ 仅供展示，请勿订阅，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）


