- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
592
Profit Trade:
361 (60.97%)
Loss Trade:
231 (39.02%)
Best Trade:
187.30 USD
Worst Trade:
-120.42 USD
Profitto lordo:
12 513.36 USD (260 938 pips)
Perdita lorda:
-12 133.37 USD (228 204 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (458.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
466.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.65%
Massimo carico di deposito:
7.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
308 (52.03%)
Short Trade:
284 (47.97%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
34.66 USD
Perdita media:
-52.53 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-304.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-351.98 USD (4)
Crescita mensile:
40.37%
Previsione annuale:
489.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.57 USD
Massimale:
1 476.23 USD (63.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.31% (1 476.23 USD)
Per equità:
5.39% (51.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|592
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|380
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +187.30 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +458.89 USD
Massima perdita consecutiva: -304.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.33 × 3
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.90 × 68
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3070
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|3.43 × 294
|
Tickmill-Live02
|3.47 × 70
|
DooPrime-Live 4
|3.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live06
|3.48 × 291
|
Tickmill-Live04
|3.87 × 39
|
ICMarketsSC-Live08
|4.25 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|4.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live07
|5.22 × 99
|
ICMarketsSC-Live05
|5.25 × 77
|
ICMarketsSC-Live12
|6.56 × 530
bmfb-本命法宝EA，100%纯EA！黄金日内趋势波段，顺势轻仓，永远只有一单，严格止损，不加单，不扛单，不过周末，单笔亏损5%以内，永无爆仓风险！长期风险50%+，属于高风险模式！复利三年挑战100倍利润！
（挑战3年1000美金复利到10万美金） 欢迎一起见证奇迹EA诞生！ 仅供展示，请勿订阅，主打线下，更多细则，请联系V：fqvipstar 备注（MQL5）
