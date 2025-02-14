- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
203 (54.42%)
Loss Trade:
170 (45.58%)
Best Trade:
30.36 EUR
Worst Trade:
-113.69 EUR
Profitto lordo:
1 516.52 EUR (133 395 pips)
Perdita lorda:
-1 442.50 EUR (128 463 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (316.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
316.67 EUR (32)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
18.30%
Massimo carico di deposito:
64.37%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
219 (58.71%)
Short Trade:
154 (41.29%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.20 EUR
Profitto medio:
7.47 EUR
Perdita media:
-8.49 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-47.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-119.09 EUR (5)
Crescita mensile:
-38.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.43 EUR
Massimale:
275.04 EUR (56.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.76% (275.04 EUR)
Per equità:
64.63% (18.60 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|371
|AUDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|83
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-17
|USDJPY
|177
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.36 EUR
Worst Trade: -114 EUR
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +316.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -47.65 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live24
|2.04 × 83
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Broker : FusionMarket 1:500
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
-30%
0
0
USD
USD
68
EUR
EUR
33
16%
373
54%
18%
1.05
0.20
EUR
EUR
97%
1:500