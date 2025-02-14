SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Aggresive
Giorgos Pantazopoulos

Gold Aggresive

Giorgos Pantazopoulos
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
203 (54.42%)
Loss Trade:
170 (45.58%)
Best Trade:
30.36 EUR
Worst Trade:
-113.69 EUR
Profitto lordo:
1 516.52 EUR (133 395 pips)
Perdita lorda:
-1 442.50 EUR (128 463 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (316.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
316.67 EUR (32)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
18.30%
Massimo carico di deposito:
64.37%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
219 (58.71%)
Short Trade:
154 (41.29%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.20 EUR
Profitto medio:
7.47 EUR
Perdita media:
-8.49 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-47.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-119.09 EUR (5)
Crescita mensile:
-38.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.43 EUR
Massimale:
275.04 EUR (56.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.76% (275.04 EUR)
Per equità:
64.63% (18.60 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 371
AUDCAD 1
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 83
AUDCAD 0
USDJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -17
USDJPY 177
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.36 EUR
Worst Trade: -114 EUR
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +316.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -47.65 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live24
2.04 × 83
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


Broker : FusionMarket 1:500


Non ci sono recensioni
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Aggresive
40USD al mese
-30%
0
0
USD
68
EUR
33
16%
373
54%
18%
1.05
0.20
EUR
97%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.