Jimi Jim

MP Full Version

Jimi Jim
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 205%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
300 (86.45%)
Loss Trade:
47 (13.54%)
Best Trade:
30.47 USD
Worst Trade:
-18.12 USD
Profitto lordo:
653.54 USD (617 722 pips)
Perdita lorda:
-242.57 USD (242 492 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (63.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.05 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
4.99%
Massimo carico di deposito:
5.97%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
12.13
Long Trade:
347 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-5.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-33.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.89 USD (3)
Crescita mensile:
4.29%
Previsione annuale:
52.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.10 USD
Massimale:
33.89 USD (14.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.32% (33.89 USD)
Per equità:
18.35% (100.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 347
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 411
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 375K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.47 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +63.05 USD
Massima perdita consecutiva: -33.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
This Signal Trade uses Expert Advisors .


Minimum Balance to Copy $500


Risk Warning !

Trading involves significant risk, and past performance does not guarantee future results. Ensure that you fully understand the risks before Copy this Signal.

Before deciding to participate in the markets, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite.

Most importantly, do not invest money you cannot afford to lose.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MP Full Version
40USD al mese
205%
0
0
USD
611
USD
69
100%
347
86%
5%
2.69
1.18
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.