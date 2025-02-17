- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
14 (41.17%)
Loss Trade:
20 (58.82%)
Best Trade:
144.74 USD
Worst Trade:
-157.03 USD
Profitto lordo:
729.59 USD (75 495 pips)
Perdita lorda:
-452.05 USD (29 444 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (80.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
26.16%
Massimo carico di deposito:
338.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
25 (73.53%)
Short Trade:
9 (26.47%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
8.16 USD
Profitto medio:
52.11 USD
Perdita media:
-22.60 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-273.78 USD (5)
Crescita mensile:
32.27%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.69 USD
Massimale:
273.78 USD (43.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.52% (273.78 USD)
Per equità:
48.33% (17.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|archived
|9
|XTIUSD
|5
|BTCUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|162
|archived
|112
|XTIUSD
|-6
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.8K
|archived
|0
|XTIUSD
|-63
|BTCUSD
|38K
|GBPUSD
|-15
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +144.74 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +80.92 USD
Massima perdita consecutiva: -8.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 2
|
GKFXPrime-Live-1.2
|0.00 × 5
|
ValburyCapitalLimited-Live
|0.00 × 21
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 7
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-04Live
|0.00 × 1
|
JAFX-Real3
|0.00 × 3
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
FBS-Real-1
|0.00 × 5
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 12
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 1
310 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
for foward test Journal
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
364
USD
USD
35
47%
34
41%
26%
1.61
8.16
USD
USD
48%
1:200