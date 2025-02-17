SegnaliSezioni
Rahmadhan Prasadana A Md

Dinadin Journal 2025

Rahmadhan Prasadana A Md
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 53%
FBS-Real-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
14 (41.17%)
Loss Trade:
20 (58.82%)
Best Trade:
144.74 USD
Worst Trade:
-157.03 USD
Profitto lordo:
729.59 USD (75 495 pips)
Perdita lorda:
-452.05 USD (29 444 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (80.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
26.16%
Massimo carico di deposito:
338.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
25 (73.53%)
Short Trade:
9 (26.47%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
8.16 USD
Profitto medio:
52.11 USD
Perdita media:
-22.60 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-273.78 USD (5)
Crescita mensile:
32.27%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.69 USD
Massimale:
273.78 USD (43.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.52% (273.78 USD)
Per equità:
48.33% (17.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 16
archived 9
XTIUSD 5
BTCUSD 3
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 162
archived 112
XTIUSD -6
BTCUSD 10
GBPUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.8K
archived 0
XTIUSD -63
BTCUSD 38K
GBPUSD -15
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +144.74 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +80.92 USD
Massima perdita consecutiva: -8.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-Standard
0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1.2
0.00 × 5
ValburyCapitalLimited-Live
0.00 × 21
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 7
FullertonMarkets-Live
0.00 × 1
PurpleTrading-04Live
0.00 × 1
JAFX-Real3
0.00 × 3
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
FBS-Real-1
0.00 × 5
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 12
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 1
310 più
for foward test Journal
Non ci sono recensioni
2025.10.02 10:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 01:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 06:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 12.9% of days out of the 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 00:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 10:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
