- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
199 (58.70%)
Loss Trade:
140 (41.30%)
Best Trade:
1 179.35 USD
Worst Trade:
-2 681.00 USD
Profitto lordo:
20 274.28 USD (18 032 377 pips)
Perdita lorda:
-21 925.47 USD (7 229 650 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 009.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 235.29 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
81.48%
Massimo carico di deposito:
93.37%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
268 (79.06%)
Short Trade:
71 (20.94%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-4.87 USD
Profitto medio:
101.88 USD
Perdita media:
-156.61 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 628.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 383.80 USD (3)
Crescita mensile:
688.77%
Previsione annuale:
8 357.07%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 457.35 USD
Massimale:
6 718.71 USD (71.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.02% (6 718.71 USD)
Per equità:
74.88% (4 081.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|125
|ETHUSD
|71
|XAUUSD
|44
|US100
|34
|archived
|30
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|5
|XAGUSD
|3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|2.4K
|ETHUSD
|923
|XAUUSD
|-7.3K
|US100
|1.6K
|archived
|849
|EURUSD
|38
|GBPUSD
|-37
|USDCAD
|108
|XAGUSD
|-65
|USDJPY
|-47
|GBPJPY
|0
|USDCHF
|1
|EURGBP
|-2
|AUDUSD
|-29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|10M
|ETHUSD
|316K
|XAUUSD
|-21K
|US100
|341K
|archived
|0
|EURUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|511
|USDCAD
|2.3K
|XAGUSD
|-796
|USDJPY
|-4.1K
|GBPJPY
|20
|USDCHF
|52
|EURGBP
|-167
|AUDUSD
|-237
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 179.35 USD
Worst Trade: -2 681 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 009.89 USD
Massima perdita consecutiva: -1 628.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 5
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
|
Exness-Real14
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.02 × 45
style swing trading
with strict MM
with strict MM
