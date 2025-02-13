SegnaliSezioni
Ariyanto Herika Susilo

Relax Swinger

Ariyanto Herika Susilo
0 recensioni
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -70%
FBS-Real-7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
199 (58.70%)
Loss Trade:
140 (41.30%)
Best Trade:
1 179.35 USD
Worst Trade:
-2 681.00 USD
Profitto lordo:
20 274.28 USD (18 032 377 pips)
Perdita lorda:
-21 925.47 USD (7 229 650 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 009.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 235.29 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
81.48%
Massimo carico di deposito:
93.37%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
268 (79.06%)
Short Trade:
71 (20.94%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-4.87 USD
Profitto medio:
101.88 USD
Perdita media:
-156.61 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 628.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 383.80 USD (3)
Crescita mensile:
688.77%
Previsione annuale:
8 357.07%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 457.35 USD
Massimale:
6 718.71 USD (71.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.02% (6 718.71 USD)
Per equità:
74.88% (4 081.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 125
ETHUSD 71
XAUUSD 44
US100 34
archived 30
EURUSD 10
GBPUSD 8
USDCAD 5
XAGUSD 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
USDCHF 2
EURGBP 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2.4K
ETHUSD 923
XAUUSD -7.3K
US100 1.6K
archived 849
EURUSD 38
GBPUSD -37
USDCAD 108
XAGUSD -65
USDJPY -47
GBPJPY 0
USDCHF 1
EURGBP -2
AUDUSD -29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 10M
ETHUSD 316K
XAUUSD -21K
US100 341K
archived 0
EURUSD -1.4K
GBPUSD 511
USDCAD 2.3K
XAGUSD -796
USDJPY -4.1K
GBPJPY 20
USDCHF 52
EURGBP -167
AUDUSD -237
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 179.35 USD
Worst Trade: -2 681 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 009.89 USD
Massima perdita consecutiva: -1 628.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 6
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
Exness-Real14
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.02 × 45
244 più
style swing trading
with strict MM
2025.10.09 08:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 08:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 15:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 11:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 04:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 03:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 22:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
