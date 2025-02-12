SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SPECIALIS XAUUSD TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

SPECIALIS XAUUSD TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
59 (79.72%)
Loss Trade:
15 (20.27%)
Best Trade:
93.86 USD
Worst Trade:
-34.42 USD
Profitto lordo:
219.70 USD (104 967 pips)
Perdita lorda:
-213.21 USD (163 647 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (42.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.76 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
5.88%
Massimo carico di deposito:
4.46%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
39 (52.70%)
Short Trade:
35 (47.30%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-14.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-49.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.80 USD (4)
Crescita mensile:
-10.33%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.64 USD
Massimale:
126.83 USD (20.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.58% (115.80 USD)
Per equità:
11.18% (25.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 73
profit 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -87
profit 94
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -59K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.86 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.34 USD
Massima perdita consecutiva: -49.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Non ci sono recensioni
2025.09.16 04:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 22:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 06:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 11:11
Share of trading days is too low
2025.05.28 10:11
Share of trading days is too low
2025.05.20 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 01:20
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 13.43% of days out of the 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 01:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.04.19 03:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.19 03:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 08:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.13 18:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SPECIALIS XAUUSD TopTenTraders WMC
50USD al mese
-5%
0
0
USD
206
USD
37
97%
74
79%
6%
1.03
0.09
USD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.