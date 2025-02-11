- Crescita
Trade:
383
Profit Trade:
308 (80.41%)
Loss Trade:
75 (19.58%)
Best Trade:
672.93 USD
Worst Trade:
-685.63 USD
Profitto lordo:
2 922.89 USD (30 868 pips)
Perdita lorda:
-1 488.17 USD (11 160 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (90.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
712.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
34.83%
Massimo carico di deposito:
32.53%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
208 (54.31%)
Short Trade:
175 (45.69%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
3.75 USD
Profitto medio:
9.49 USD
Perdita media:
-19.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-191.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-685.63 USD (1)
Crescita mensile:
9.24%
Previsione annuale:
112.13%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.94 USD
Massimale:
720.20 USD (26.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.13% (720.20 USD)
Per equità:
21.14% (648.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|25
|NZDJPY
|25
|AUDJPY
|24
|CADJPY
|24
|AUDCHF
|22
|EURAUD
|20
|USDJPY
|19
|NZDUSD
|16
|GBPJPY
|16
|USDCAD
|15
|NZDCAD
|14
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|13
|USDCHF
|13
|GBPUSD
|13
|GBPAUD
|12
|EURNZD
|12
|archived
|12
|EURCAD
|12
|AUDUSD
|12
|GBPCHF
|11
|EURJPY
|10
|EURUSD
|8
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|7
|NZDCHF
|6
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|94
|NZDJPY
|113
|AUDJPY
|81
|CADJPY
|46
|AUDCHF
|45
|EURAUD
|104
|USDJPY
|35
|NZDUSD
|48
|GBPJPY
|85
|USDCAD
|45
|NZDCAD
|47
|AUDNZD
|44
|EURGBP
|104
|USDCHF
|70
|GBPUSD
|34
|GBPAUD
|23
|EURNZD
|61
|archived
|46
|EURCAD
|45
|AUDUSD
|66
|GBPCHF
|29
|EURJPY
|44
|EURUSD
|70
|AUDCAD
|38
|EURCHF
|15
|NZDCHF
|3
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|1.1K
|NZDJPY
|1.1K
|AUDJPY
|898
|CADJPY
|1.7K
|AUDCHF
|618
|EURAUD
|1.7K
|USDJPY
|1.6K
|NZDUSD
|500
|GBPJPY
|1.4K
|USDCAD
|725
|NZDCAD
|484
|AUDNZD
|428
|EURGBP
|361
|USDCHF
|504
|GBPUSD
|435
|GBPAUD
|721
|EURNZD
|1.2K
|archived
|0
|EURCAD
|786
|AUDUSD
|586
|GBPCHF
|644
|EURJPY
|1K
|EURUSD
|443
|AUDCAD
|365
|EURCHF
|323
|NZDCHF
|137
|CADCHF
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +672.93 USD
Worst Trade: -686 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +90.93 USD
Massima perdita consecutiva: -191.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 19
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Larson-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.06 × 162
|
GoMarkets-Real 1
|0.08 × 40
