Wanna Fernando

TrendTaker Pro

Wanna Fernando
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 43%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
383
Profit Trade:
308 (80.41%)
Loss Trade:
75 (19.58%)
Best Trade:
672.93 USD
Worst Trade:
-685.63 USD
Profitto lordo:
2 922.89 USD (30 868 pips)
Perdita lorda:
-1 488.17 USD (11 160 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (90.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
712.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
34.83%
Massimo carico di deposito:
32.53%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
208 (54.31%)
Short Trade:
175 (45.69%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
3.75 USD
Profitto medio:
9.49 USD
Perdita media:
-19.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-191.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-685.63 USD (1)
Crescita mensile:
9.24%
Previsione annuale:
112.13%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.94 USD
Massimale:
720.20 USD (26.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.13% (720.20 USD)
Per equità:
21.14% (648.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 25
NZDJPY 25
AUDJPY 24
CADJPY 24
AUDCHF 22
EURAUD 20
USDJPY 19
NZDUSD 16
GBPJPY 16
USDCAD 15
NZDCAD 14
AUDNZD 13
EURGBP 13
USDCHF 13
GBPUSD 13
GBPAUD 12
EURNZD 12
archived 12
EURCAD 12
AUDUSD 12
GBPCHF 11
EURJPY 10
EURUSD 8
AUDCAD 8
EURCHF 7
NZDCHF 6
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 94
NZDJPY 113
AUDJPY 81
CADJPY 46
AUDCHF 45
EURAUD 104
USDJPY 35
NZDUSD 48
GBPJPY 85
USDCAD 45
NZDCAD 47
AUDNZD 44
EURGBP 104
USDCHF 70
GBPUSD 34
GBPAUD 23
EURNZD 61
archived 46
EURCAD 45
AUDUSD 66
GBPCHF 29
EURJPY 44
EURUSD 70
AUDCAD 38
EURCHF 15
NZDCHF 3
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 1.1K
NZDJPY 1.1K
AUDJPY 898
CADJPY 1.7K
AUDCHF 618
EURAUD 1.7K
USDJPY 1.6K
NZDUSD 500
GBPJPY 1.4K
USDCAD 725
NZDCAD 484
AUDNZD 428
EURGBP 361
USDCHF 504
GBPUSD 435
GBPAUD 721
EURNZD 1.2K
archived 0
EURCAD 786
AUDUSD 586
GBPCHF 644
EURJPY 1K
EURUSD 443
AUDCAD 365
EURCHF 323
NZDCHF 137
CADCHF 15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +672.93 USD
Worst Trade: -686 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +90.93 USD
Massima perdita consecutiva: -191.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Klimex-Live
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
JustForex-Live
0.00 × 1
YuloTrading-Live
0.00 × 19
Exness-Real3
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Larson-Live
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 3
XMUK-Real 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.06 × 162
GoMarkets-Real 1
0.08 × 40
254 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TrendTaker Pro
30USD al mese
43%
0
0
USD
6.4K
USD
52
96%
383
80%
35%
1.96
3.75
USD
23%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.