Trade:
386
Profit Trade:
298 (77.20%)
Loss Trade:
88 (22.80%)
Best Trade:
156.21 USD
Worst Trade:
-483.80 USD
Profitto lordo:
2 139.22 USD (43 982 pips)
Perdita lorda:
-1 989.64 USD (43 267 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (429.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
511.73 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.51%
Massimo carico di deposito:
145.79%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
343 (88.86%)
Short Trade:
43 (11.14%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-22.61 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-10.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-483.80 USD (1)
Crescita mensile:
26.83%
Previsione annuale:
325.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 017.89 USD (48.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.55% (1 017.89 USD)
Per equità:
76.74% (208.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|375
|GBPUSD
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|131
|GBPUSD
|19
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|267
|GBPUSD
|448
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +156.21 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +429.77 USD
Massima perdita consecutiva: -10.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 7561
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.84 × 159
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 277
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
FusionMarkets-Live
|2.35 × 459
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
