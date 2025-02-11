SegnaliSezioni
Edwin Kurniawan

Basotahu

Edwin Kurniawan
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -60%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
386
Profit Trade:
298 (77.20%)
Loss Trade:
88 (22.80%)
Best Trade:
156.21 USD
Worst Trade:
-483.80 USD
Profitto lordo:
2 139.22 USD (43 982 pips)
Perdita lorda:
-1 989.64 USD (43 267 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (429.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
511.73 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.51%
Massimo carico di deposito:
145.79%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
343 (88.86%)
Short Trade:
43 (11.14%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-22.61 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-10.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-483.80 USD (1)
Crescita mensile:
26.83%
Previsione annuale:
325.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 017.89 USD (48.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.55% (1 017.89 USD)
Per equità:
76.74% (208.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 375
GBPUSD 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 131
GBPUSD 19
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 267
GBPUSD 448
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156.21 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +429.77 USD
Massima perdita consecutiva: -10.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 7561
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 159
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 277
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
FusionMarkets-Live
2.35 × 459
Axiory-Live
2.53 × 206
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
72 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 07:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 03:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 23:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 22:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 22:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 22:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 22:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Basotahu
30USD al mese
-60%
0
0
USD
174
USD
33
100%
386
77%
5%
1.07
0.39
USD
92%
1:500
