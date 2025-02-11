SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TV13 5CCY LONG
Ki Yip Shek

TV13 5CCY LONG

Ki Yip Shek
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 101%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 507
Profit Trade:
1 079 (71.59%)
Loss Trade:
428 (28.40%)
Best Trade:
7 796.54 HKD
Worst Trade:
-7 520.59 HKD
Profitto lordo:
166 358.25 HKD (179 966 pips)
Perdita lorda:
-91 561.63 HKD (108 815 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (2 367.39 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
9 899.06 HKD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
60.29%
Massimo carico di deposito:
43.62%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
668 (44.33%)
Short Trade:
839 (55.67%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
49.63 HKD
Profitto medio:
154.18 HKD
Perdita media:
-213.93 HKD
Massime perdite consecutive:
28 (-27 853.35 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-27 853.35 HKD (28)
Crescita mensile:
-27.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 977.63 HKD
Massimale:
27 853.35 HKD (13.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.56% (27 804.35 HKD)
Per equità:
56.81% (47 420.66 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 644
AUDCAD 355
GBPJPY 77
USDJPY 77
EURJPY 65
CADJPY 53
NZDJPY 45
GBPUSD 38
CHFJPY 37
AUDJPY 33
NZDCAD 27
EURCAD 18
AUDNZD 14
EURAUD 13
XAUUSD 4
HK50 4
SOLUSD 1
BTCUSD 1
SpotCrude 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 7.4K
AUDCAD -2.3K
GBPJPY 270
USDJPY 1.2K
EURJPY 1K
CADJPY 671
NZDJPY 726
GBPUSD 208
CHFJPY 389
AUDJPY 501
NZDCAD 209
EURCAD 92
AUDNZD 36
EURAUD -922
XAUUSD 94
HK50 9
SOLUSD -1
BTCUSD 84
SpotCrude 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.2K
AUDCAD 4.8K
GBPJPY 3.4K
USDJPY 11K
EURJPY 5.3K
CADJPY 3.4K
NZDJPY 2.7K
GBPUSD 2K
CHFJPY 3.7K
AUDJPY 4.1K
NZDCAD 2.7K
EURCAD 2.1K
AUDNZD 1K
EURAUD -8.3K
XAUUSD 839
HK50 4.5K
SOLUSD -740
BTCUSD 21K
SpotCrude -156
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 796.54 HKD
Worst Trade: -7 521 HKD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +2 367.39 HKD
Massima perdita consecutiva: -27 853.35 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 19
Exness-Real17
0.00 × 203
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
GoMarkets-Real 10
0.25 × 4
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.34 × 83
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 135
ICMarketsSC-Live07
0.54 × 919
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 5
44 più
Non ci sono recensioni
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 05:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.69% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 12:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 17:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.14 08:37
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 06:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 05:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.20 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TV13 5CCY LONG
45USD al mese
101%
0
0
USD
60K
HKD
34
99%
1 507
71%
60%
1.81
49.63
HKD
57%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.