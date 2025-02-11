- Crescita
Trade:
1 507
Profit Trade:
1 079 (71.59%)
Loss Trade:
428 (28.40%)
Best Trade:
7 796.54 HKD
Worst Trade:
-7 520.59 HKD
Profitto lordo:
166 358.25 HKD (179 966 pips)
Perdita lorda:
-91 561.63 HKD (108 815 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (2 367.39 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
9 899.06 HKD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
60.29%
Massimo carico di deposito:
43.62%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
668 (44.33%)
Short Trade:
839 (55.67%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
49.63 HKD
Profitto medio:
154.18 HKD
Perdita media:
-213.93 HKD
Massime perdite consecutive:
28 (-27 853.35 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-27 853.35 HKD (28)
Crescita mensile:
-27.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 977.63 HKD
Massimale:
27 853.35 HKD (13.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.56% (27 804.35 HKD)
Per equità:
56.81% (47 420.66 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|644
|AUDCAD
|355
|GBPJPY
|77
|USDJPY
|77
|EURJPY
|65
|CADJPY
|53
|NZDJPY
|45
|GBPUSD
|38
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|33
|NZDCAD
|27
|EURCAD
|18
|AUDNZD
|14
|EURAUD
|13
|XAUUSD
|4
|HK50
|4
|SOLUSD
|1
|BTCUSD
|1
|SpotCrude
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7.4K
|AUDCAD
|-2.3K
|GBPJPY
|270
|USDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1K
|CADJPY
|671
|NZDJPY
|726
|GBPUSD
|208
|CHFJPY
|389
|AUDJPY
|501
|NZDCAD
|209
|EURCAD
|92
|AUDNZD
|36
|EURAUD
|-922
|XAUUSD
|94
|HK50
|9
|SOLUSD
|-1
|BTCUSD
|84
|SpotCrude
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.2K
|AUDCAD
|4.8K
|GBPJPY
|3.4K
|USDJPY
|11K
|EURJPY
|5.3K
|CADJPY
|3.4K
|NZDJPY
|2.7K
|GBPUSD
|2K
|CHFJPY
|3.7K
|AUDJPY
|4.1K
|NZDCAD
|2.7K
|EURCAD
|2.1K
|AUDNZD
|1K
|EURAUD
|-8.3K
|XAUUSD
|839
|HK50
|4.5K
|SOLUSD
|-740
|BTCUSD
|21K
|SpotCrude
|-156
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 796.54 HKD
Worst Trade: -7 521 HKD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +2 367.39 HKD
Massima perdita consecutiva: -27 853.35 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
GoMarkets-Real 10
|0.25 × 4
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.34 × 83
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 135
|
ICMarketsSC-Live07
|0.54 × 919
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
101%
0
0
USD
USD
60K
HKD
HKD
34
99%
1 507
71%
60%
1.81
49.63
HKD
HKD
57%
1:500