- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
38 (82.60%)
Loss Trade:
8 (17.39%)
Best Trade:
7.29 USD
Worst Trade:
-22.17 USD
Profitto lordo:
185.74 USD (7 250 pips)
Perdita lorda:
-165.49 USD (5 654 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (103.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.58 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
10.70%
Massimo carico di deposito:
2.95%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
26 (56.52%)
Short Trade:
20 (43.48%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
4.89 USD
Perdita media:
-20.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-43.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.04 USD (2)
Crescita mensile:
-16.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
83.33 USD (26.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.38% (83.33 USD)
Per equità:
8.15% (21.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.29 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +103.58 USD
Massima perdita consecutiva: -43.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live20
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.39 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.45 × 293
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 6
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.57 × 1616
|
ICMarketsSC-Live10
|0.73 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
Tickmill-Live05
|0.84 × 230
|
ICMarketsSC-Live24
|0.89 × 45
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
ICMarkets-Live02
|1.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
136 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
233
USD
USD
33
100%
46
82%
11%
1.12
0.44
USD
USD
26%
1:500