- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
523
Profit Trade:
308 (58.89%)
Loss Trade:
215 (41.11%)
Best Trade:
467.53 USD
Worst Trade:
-160.53 USD
Profitto lordo:
13 656.88 USD (3 369 042 pips)
Perdita lorda:
-13 996.29 USD (2 461 045 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (813.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
813.43 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
69.71%
Massimo carico di deposito:
11.98%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
257 (49.14%)
Short Trade:
266 (50.86%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.65 USD
Profitto medio:
44.34 USD
Perdita media:
-65.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-365.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-530.96 USD (6)
Crescita mensile:
60.54%
Previsione annuale:
734.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 276.31 USD
Massimale:
2 875.47 USD (76.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.76% (2 875.14 USD)
Per equità:
7.02% (124.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|EURUSD
|56
|BTCUSD
|50
|EURJPY
|28
|USDJPY
|20
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|11
|USOIL
|9
|EURCAD
|8
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|6
|GBPCHF
|4
|AUDCHF
|4
|GBPNZD
|4
|AUDJPY
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|237
|EURUSD
|-222
|BTCUSD
|-63
|EURJPY
|-339
|USDJPY
|-319
|GBPJPY
|279
|GBPUSD
|-148
|USOIL
|-302
|EURCAD
|361
|AUDNZD
|-162
|NZDCAD
|487
|GBPCHF
|114
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|85
|AUDJPY
|-283
|EURNZD
|-95
|NZDJPY
|85
|EURGBP
|28
|EURCHF
|-100
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|822K
|EURUSD
|-492
|BTCUSD
|83K
|EURJPY
|-2.4K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPJPY
|2.4K
|GBPUSD
|-340
|USOIL
|-3.3K
|EURCAD
|7.4K
|AUDNZD
|-875
|NZDCAD
|2K
|GBPCHF
|854
|AUDCHF
|512
|GBPNZD
|1.6K
|AUDJPY
|-1.9K
|EURNZD
|-807
|NZDJPY
|784
|EURGBP
|114
|EURCHF
|-368
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +467.53 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +813.43 USD
Massima perdita consecutiva: -365.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 179
|
ICMarketsSC-Live06
|0.52 × 71
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.53 × 58
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
