Li Zhang

EXNESSMT42

Li Zhang
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
523
Profit Trade:
308 (58.89%)
Loss Trade:
215 (41.11%)
Best Trade:
467.53 USD
Worst Trade:
-160.53 USD
Profitto lordo:
13 656.88 USD (3 369 042 pips)
Perdita lorda:
-13 996.29 USD (2 461 045 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (813.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
813.43 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
69.71%
Massimo carico di deposito:
11.98%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
257 (49.14%)
Short Trade:
266 (50.86%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.65 USD
Profitto medio:
44.34 USD
Perdita media:
-65.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-365.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-530.96 USD (6)
Crescita mensile:
60.54%
Previsione annuale:
734.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 276.31 USD
Massimale:
2 875.47 USD (76.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.76% (2 875.14 USD)
Per equità:
7.02% (124.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 288
EURUSD 56
BTCUSD 50
EURJPY 28
USDJPY 20
GBPJPY 20
GBPUSD 11
USOIL 9
EURCAD 8
AUDNZD 6
NZDCAD 6
GBPCHF 4
AUDCHF 4
GBPNZD 4
AUDJPY 3
EURNZD 2
NZDJPY 2
EURGBP 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 237
EURUSD -222
BTCUSD -63
EURJPY -339
USDJPY -319
GBPJPY 279
GBPUSD -148
USOIL -302
EURCAD 361
AUDNZD -162
NZDCAD 487
GBPCHF 114
AUDCHF 17
GBPNZD 85
AUDJPY -283
EURNZD -95
NZDJPY 85
EURGBP 28
EURCHF -100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 822K
EURUSD -492
BTCUSD 83K
EURJPY -2.4K
USDJPY -1.9K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD -340
USOIL -3.3K
EURCAD 7.4K
AUDNZD -875
NZDCAD 2K
GBPCHF 854
AUDCHF 512
GBPNZD 1.6K
AUDJPY -1.9K
EURNZD -807
NZDJPY 784
EURGBP 114
EURCHF -368
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +467.53 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +813.43 USD
Massima perdita consecutiva: -365.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 179
ICMarketsSC-Live06
0.52 × 71
LiteFinanceVC-Live-03
0.53 × 58
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
158 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 00:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 07:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
