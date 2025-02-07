- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
767
Profit Trade:
402 (52.41%)
Loss Trade:
365 (47.59%)
Best Trade:
44.83 GBP
Worst Trade:
-93.19 GBP
Profitto lordo:
1 825.18 GBP (246 938 pips)
Perdita lorda:
-2 153.41 GBP (232 029 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (49.83 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
84.09 GBP (8)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
62.78%
Massimo carico di deposito:
99.99%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
367 (47.85%)
Short Trade:
400 (52.15%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.43 GBP
Profitto medio:
4.54 GBP
Perdita media:
-5.90 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-18.11 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-185.24 GBP (4)
Crescita mensile:
-7.48%
Previsione annuale:
-90.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
333.29 GBP
Massimale:
333.29 GBP (19.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.50% (333.29 GBP)
Per equità:
15.19% (152.23 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|243
|XAUUSD
|233
|USDJPY
|117
|GBPJPY
|78
|USDCHF
|22
|EURUSD
|20
|EURJPY
|9
|EURNZD
|9
|NZDJPY
|8
|USDCAD
|7
|HK50Cash
|6
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|CADCHF
|3
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-152
|XAUUSD
|-319
|USDJPY
|53
|GBPJPY
|-87
|USDCHF
|-17
|EURUSD
|62
|EURJPY
|-14
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|HK50Cash
|55
|AUDJPY
|-2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|-10
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|0
|EURCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-4.1K
|XAUUSD
|-25K
|USDJPY
|4.1K
|GBPJPY
|-5.1K
|USDCHF
|-2.1K
|EURUSD
|4.9K
|EURJPY
|-1.3K
|EURNZD
|751
|NZDJPY
|-44
|USDCAD
|-409
|HK50Cash
|43K
|AUDJPY
|-196
|CADJPY
|259
|CHFJPY
|-667
|CADCHF
|191
|GBPCHF
|-32
|EURCAD
|343
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.83 GBP
Worst Trade: -93 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +49.83 GBP
Massima perdita consecutiva: -18.11 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Valutrades-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live01
|0.44 × 61
|
Valutrades-Real
|0.79 × 91
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live11
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|1.45 × 20
|
JFD-Live02
|2.34 × 44
|
ICMarkets-Live11
|2.88 × 8
|
WhittworthInvesting-Real
|3.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|4.15 × 13
|
OANDA-v20 Live
|4.88 × 24
|
AtlanticPearl-Live 1
|6.50 × 118
|
FxPro.com-Real02
|8.46 × 48
|
FBS-Real-9
|10.52 × 29
Non ci sono recensioni
