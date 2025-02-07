SegnaliSezioni
Edivaldo Martins Da Rocha

Quantum

Edivaldo Martins Da Rocha
0 recensioni
105 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -29%
Valutrades-Real
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
767
Profit Trade:
402 (52.41%)
Loss Trade:
365 (47.59%)
Best Trade:
44.83 GBP
Worst Trade:
-93.19 GBP
Profitto lordo:
1 825.18 GBP (246 938 pips)
Perdita lorda:
-2 153.41 GBP (232 029 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (49.83 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
84.09 GBP (8)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
62.78%
Massimo carico di deposito:
99.99%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
367 (47.85%)
Short Trade:
400 (52.15%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.43 GBP
Profitto medio:
4.54 GBP
Perdita media:
-5.90 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-18.11 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-185.24 GBP (4)
Crescita mensile:
-7.48%
Previsione annuale:
-90.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
333.29 GBP
Massimale:
333.29 GBP (19.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.50% (333.29 GBP)
Per equità:
15.19% (152.23 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 243
XAUUSD 233
USDJPY 117
GBPJPY 78
USDCHF 22
EURUSD 20
EURJPY 9
EURNZD 9
NZDJPY 8
USDCAD 7
HK50Cash 6
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
CADCHF 3
GBPCHF 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -152
XAUUSD -319
USDJPY 53
GBPJPY -87
USDCHF -17
EURUSD 62
EURJPY -14
EURNZD 4
NZDJPY -1
USDCAD -1
HK50Cash 55
AUDJPY -2
CADJPY 2
CHFJPY -10
CADCHF 2
GBPCHF 0
EURCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -4.1K
XAUUSD -25K
USDJPY 4.1K
GBPJPY -5.1K
USDCHF -2.1K
EURUSD 4.9K
EURJPY -1.3K
EURNZD 751
NZDJPY -44
USDCAD -409
HK50Cash 43K
AUDJPY -196
CADJPY 259
CHFJPY -667
CADCHF 191
GBPCHF -32
EURCAD 343
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.83 GBP
Worst Trade: -93 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +49.83 GBP
Massima perdita consecutiva: -18.11 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Valutrades-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live01
0.44 × 61
Valutrades-Real
0.79 × 91
ICMarkets-Live03
1.00 × 25
ICMarketsSC-Live11
1.00 × 1
Tickmill-Live04
1.33 × 3
ICMarkets-Live05
1.45 × 20
JFD-Live02
2.34 × 44
ICMarkets-Live11
2.88 × 8
WhittworthInvesting-Real
3.00 × 16
ICMarketsSC-Live16
4.15 × 13
OANDA-v20 Live
4.88 × 24
AtlanticPearl-Live 1
6.50 × 118
FxPro.com-Real02
8.46 × 48
FBS-Real-9
10.52 × 29
Non ci sono recensioni
Copia

