Jun Liang Lu

Xiao Hao

Jun Liang Lu
0 recensioni
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -23%
XMGlobal-Real 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 053
Profit Trade:
3 200 (78.95%)
Loss Trade:
853 (21.05%)
Best Trade:
44.28 USD
Worst Trade:
-111.06 USD
Profitto lordo:
2 730.05 USD (751 981 pips)
Perdita lorda:
-2 678.46 USD (779 805 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (49.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.97 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
85.47%
Massimo carico di deposito:
22.19%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
2 060 (50.83%)
Short Trade:
1 993 (49.17%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-3.14 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-36.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.09 USD (4)
Crescita mensile:
-21.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.92 USD
Massimale:
403.64 USD (72.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.55% (114.92 USD)
Per equità:
59.18% (321.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm# 1035
EURUSDm# 712
AUDCADm# 698
GOLDm# 688
NZDCADm# 492
AUDNZDm# 349
US500Cash 16
EURGBPm# 15
GBPCHFm# 14
USDJPYm# 13
USDCADm# 8
GBPCADm# 6
EURCADm# 5
NZDUSDm# 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm# -89
EURUSDm# 78
AUDCADm# -80
GOLDm# 65
NZDCADm# 37
AUDNZDm# 34
US500Cash 26
EURGBPm# 1
GBPCHFm# 1
USDJPYm# -24
USDCADm# 1
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
NZDUSDm# 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm# -39K
EURUSDm# 73K
AUDCADm# -70K
GOLDm# 5.8K
NZDCADm# -6.2K
AUDNZDm# -2.7K
US500Cash 8.6K
EURGBPm# 1.1K
GBPCHFm# 517
USDJPYm# -2.4K
USDCADm# 840
GBPCADm# 1.1K
EURCADm# 992
NZDUSDm# 102
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.28 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +49.21 USD
Massima perdita consecutiva: -36.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

